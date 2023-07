Alcaraz contra Rune, primer partido en un Grand Slam de una rivalidad que empezó con 12 años

Uno de los vídeos del día es el de dos jóvenes (todavía más) Carlos Alcaraz y Holger Rune compartiendo pista en el torneo "Les Petits As", que se celebra en Tarbes, Francia, para jugadores y jugadoras de 12 a 14 años y que está considerado uno de los más prestigiosos para niños de esa edad. El español y el murciano jugaron juntos en dobles en 2017. Los dos tenían 13 años. Es fácil saber la edad que tiene uno si se sabe la que tiene el otro, porque nacieron con apenas una semana de diferencia: Holger, el 29 de abril y Carlos el 5 de mayo, ambos en 2003.

Buena generación parece que ha salido esa para el tenis masculino. "Recuerdo que teníamos 11 o 12 años la primera vez que lo vi fue en un torneo en Mallorca, en el Tennis Europe sub’12, ahí fue la primera vez que hablamos un poco. En ese torneo también jugamos por primera vez juntos, lo recuerdo muy claramente, ese es el primer recuerdo que tengo de Holger", rememora Carlos Alcaraz. "Siempre me ganaba él, luego yo, y así sucesivamente. Creo que sacamos lo mejor del otro cuando nos enfrentamos. Es muy fácil llevarte bien con él. Al principio no hablaba demasiado inglés, así que era un poco difícil tener verdaderas conversaciones, pero ya se veía que era un gran chico. Ya sentías que tenía algo y muchas armas, no era el típico jugador que esperaba a que el rival fallase", afirmó Rune en "Daily Mail".

"Él juega con mucha pasión, ama el tenis, es un tío muy competitivo"

En la fase júnior coincidieron menos. Ambos estuvieron en Roland Garros 2019, torneo que ganó Rune y en el que Carlos no pasó de la primera ronda, en una cita en la que el principal favorito era el italiano Lorenzo Musetti, un año más mayor que ambos y otro de los que ha dado rápido el salto el profesionalismo. El danés llegó a ser número uno de la categoría. También coincidió con Alcaraz en Wimbledon ese mismo año, pero no llegaron a encontrarse en el cuadro: Rune se quedó en tercera ronda y Carlitos llegó hasta los cuartos de final. Ahora sí van a poder jugar ese partido en la hierba de Londres, pero ya con los "mayores", aunque ellos todavía sean poco más que unos adolescentes. Los cuartos de final del All England Club vivirán uno de los partidos que todo el mundo quiere ver. "Estoy realmente emocionado por este encuentro. Tengo muchas ganas y seguro que él también las tiene. Él juega con mucha pasión, ama el tenis. Es un tío muy competitivo", describió Alcaraz tras su último partido.

Revés contra derecha

El español dio el salto a los Futures y los Challengers rápidamente, pero el reencuentro de ambos ya en la élite no tardó en producirse (más teniendo en cuenta el parón que hubo por la pandemia): fue en 2021, en las ATP Next Gen Finals, la Copa Masters para menores de 21 años en la que además se hacen experimentos como jugar a cinco sets, pero teniendo que llegar a cuatro juegos en lugar de a seis para ganar cada uno. Ahí venció el murciano por 4-3, 4-2 y 4-0. Todavía no tienen los 21 años, pero en 2022, con 19, ya se les quedó pequeño y dieron el salto al Masters de verdad: Rune fue el primer suplente del torneo y Alcaraz estaba clasificado, pero no pudo ir por lesión.

Sufrió el español una rotura abdominal precisamente en el único partido que ha jugado con Rune ya como profesionales: los cuartos del Masters 1.000 de París-Bercy, en los que el nórdico ya vencía por 6-3 y 6-6 cuando Carlos se tuvo que retirar. "Holger no es tan sacador como Jarry y Matteo, pero sigue siendo un jugador con un buen saque, para mí. Recordando el partido en París me costó restarle", analizó Alcaraz, que también se mostró como un fan del revés de su rival, mientras que Rune admira la derecha de Alcaraz.

Por primera vez en un Grand Slam

Será esta, por tanto, la primera vez que se midan en un Grand Slam y los dos llegan cargados de moral. Carlos firmó un partido impecable ante Berrettini y Holger superó a Dimitrov después de protagonizar un ejercicio de supervivencia en tercera ronda ante Davidovich, levantando dos puntos de partido y un súper tie break final que tenía perdido. Cada vez se siente mejor el nórdico en una superficie en la que hasta hace dos semanas en Queen’s nunca había ganado un partido (sin contar Wimbledon júnior). La pasión de la que habla Alcaraz les une en la pista, aunque son dos personas distintas: más calmado el español y más volcánico su oponente, que ya ha protagonizado algunos episodios problemáticos contra rivales (Wawrinka le llegó a decir que no se comportara como un niño) y contra el público (en Madrid, en la Caja Mágica, por ejemplo).

Estamos ante el comienzo de la gran rivalidad de la próxima década, que tendrá otros invitados como Sinner o Musetti.