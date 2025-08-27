Davidovich cortocircuita y se despide del US Open en segunda ronda

De arrasar en la primera ronda cediendo solo cuatro juegos, a sufrir un cortocircuito en toda regla en la siguiente cita. Ese ha sido el periplo de Alejandro Davidovich por el US Open, que se ha terminado en la segunda ronda tras caer derrotado frente al francés Arthur Rinderknech en cinco sets (6-4, 3-6, 2-6, 6-2 y 6-3).

Rinderknech, número 82 del mundo y por tanto con un ranking muy inferior al del malagueño, comenzó ganando la primera manga al sorprender con una temprana rotura. Reaccionó Davidovich en los dos parciales siguientes, dominando el juego y volviendo a dar las sensaciones de la primera ronda, en que barrió al kazajo Shevchenko.

Sin embargo, el cuarto set fue todo un cambio de guión respecto a lo previsto. Rinderknech se sobrepuso y se lo llevó con un claro 6-2 que obligaba a ir al desempate. Y empezó bien otra vez Davidovich, que tenía más o menos controlada la situación con un 1-3 a favor.

Pero, otra vez, el malagueño se volvió a atascar y entró en uno de esos períodos negros en los que se sale del partido y no logra volver a él. Perdió cinco juegos seguidos para despedirse del último Grand Slam de la temporada, en el que ya pisó octavos de final allá por 2022.

Tras la eliminación de Davidovich, segundo mejor español del ranking mundial, solo quedan en el cuadro Carlos Alcaraz, Jaume Munar y Pablo Carreño. Éstos dos últimos no son favoritos en sus partidos, pues jugarán frente a Gabriel Diallo, cabeza de serie número 31, y Ben Shelton, sexto del mundo, respectivamente.