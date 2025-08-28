Directo
Alcaraz - Bellucci, en directo hoy: segunda ronda del US Open 2025
Carlitos se mide con el italiano, número 65 del mundo, después de su impactante debut
Carlos Alcaraz se mide al italiano Mattia Bellucci, número 65 del ranking ATP que accedió a segunda ronda tras la retirada de Shang. Tras brillar contra un sacador como Opelka, el número dos deberá lidiar ante un jugador zurdo y muy cómodo en el fondo y el intercambio, pero que le complicará menos con el servicio y podrá lucirse más con el resto dentro de la pista.
Será su primer enfrentamiento en el circuito profesional, pero no la primera vez que jueguen entre ellos: Alcaraz derrotó a Bellucci en el M15 de Manacor 2020 (antiguo torneo Futures de la ITF), torneo para jóvenes promesas que se celebró en la Rafa Nadal Academy donde el español se llevaría el título.
Carlos Alcaraz - Mattia Bellucci: segunda ronda del US Open 2025, en vivo online
Alcaraz - Bellucci, un duelo inédito... como profesionales
No hay precedentes entre Carlos Alcaraz y Mattia Bellucci en la ATP. Pero Carlitos y el italiano ya han coincidido en un torneo. Fue en 2020, antes de la pandemia, en un Future disputado en Manacor, en la Rafa Nadal Academy. El italiano tenía 18 años y el español, 16. “Un amigo me escribió diciendo: ‘Este chico va a ser muy, muy bueno’”, afirma Bellucci, a ATPTour.com. “Le dije: ‘No lo conozco’. Era dos años menor que yo y no jugaba mucho en categorías júnior. Así que en ese momento no reconocí su nombre”, prosigue. “Entré a la cancha y jugué los tres primeros juegos, pensando: ‘Quizás no gane, pero puedo ser competitivo en este partido’”, continuó Bellucci. “Luego perdí 6-2 y 6-1. Fue un partido muy difícil, y no me lo esperaba, ¡pero ahora lo conozco mejor!”, asegura el italiano. Bellucci recuerda que el tal Alcaraz "restaba como un loco". Cualquier cosa esta noche que no fuera una victoria en tres sets del español sería una sorpresa.
Cristina Bucsa se adentra por primera vez en tercera ronda
Cristina Busca superó a la filipina Alexandra Eala y se clasificó por primera vez en su carrera para la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos. Bucsa, número 95 de la WTA, se deshizo de Eala (75) por 6-4 y 6-3 en 82 minutos de partido. En tercera ronda, la española se medirá a la ganadora del duelo entre la belga Elise Mertens (n.21) y la neozelandesa Lulu Suna (164) que está a punto de comenzar. Bucsa superó con autoridad a un producto de la academia de Rafael Nadal en su quinta participación en el torneo. La cántabra nunca ha ido más allá de la tercera ronda en un "Grand Slam".
Djokovic se deja un set camino de la tercera ronda
Novak Djokovic ya está en tercera ronda del US Open, aunque cedió el primer set ante el estadounidense Zachary Svajda. El serbio se impuso por 6-7 (5/7), 6-3, 6-3 y 6-1, en 2 horas y 31 minutos. Nole, que ya estuvo cerca de dejarse un set en su debut este año en las pistas neoyorquinas, no pudo evitarlo en su segundo partido y cedió el "tie break" del primer parcial ante el 145 del mundo. Los problemas físicos del joven de 22 años aparecieron en el tercer set y su resistencia se agotó. Djokovic, que ha conquistado en cuatro ocasiones el Abierto de Estados Unidos, se cruzará en tercera ronda con el británico Cameron Norrie (35).
Adiós a Davidovich en cinco sets
El francés Arthur Rinderknech acabó en cinco sets con Alejandro Davidovich en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos. Rinderknech, número 82 del mundo, se deshizo de Davidovich (18) por 6-4, 3-6, 2-6, 6-2 y 6-3 en 3 horas y 14 minutos. El francés ya había sido el verdugo del también español Roberto Carballés en la primera ronda. Del duelo entre Rinderknech y su compatriota Benjamin Bonzi saldría el hipotético rival de Alcaraz en la cuarta ronda.
Alcaraz, en busca de la tercera ronda del US Open ante el italiano Mattia Bellucci
¡Muy buenas noches! La Arthur Ashe, la pista más grande del mundo, se prepara ya para albergar el segundo partido de Carlos Alcaraz en el US Open. Enfrente, un italiano. Mattia Bellucci, el número 65 del mundo, será el segundo obstáculo del español en Nueva York. A priori debería plantear menos dificultades de las que ofreció Reilly Opelka hace casi 48 horas. Lo bueno de hoy es que el partido no va a empezar casi a las cuatro de la manaña. A esa hora, Alcaraz ya debería estar en tercera ronda de Flushing Meadows. A partir de la 01:05-1:10 tenemos tenis del bueno.
✕
Accede a tu cuenta para comentar