Alcaraz - Bellucci, en directo hoy: segunda ronda del US Open 2025

Carlos Alcaraz se mide al italiano Mattia Bellucci, número 65 del ranking ATP que accedió a segunda ronda tras la retirada de Shang. Tras brillar contra un sacador como Opelka, el número dos deberá lidiar ante un jugador zurdo y muy cómodo en el fondo y el intercambio, pero que le complicará menos con el servicio y podrá lucirse más con el resto dentro de la pista.

Será su primer enfrentamiento en el circuito profesional, pero no la primera vez que jueguen entre ellos: Alcaraz derrotó a Bellucci en el M15 de Manacor 2020 (antiguo torneo Futures de la ITF), torneo para jóvenes promesas que se celebró en la Rafa Nadal Academy donde el español se llevaría el título.

Carlos Alcaraz - Mattia Bellucci: segunda ronda del US Open 2025, en vivo online