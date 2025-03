Davidovich derrota a Shapovalov y a los nervios en las semifinales de Acapulco y jugará su segunda final seguida

Un partido de tenis en el que los nervios, saber controlar la tensión y no dejar que los demonios internos tomen el control, fue tan importante como la capacidad para golpear. Alejandro Davidovich venció al canadiense Denis Shapovalov por 7-6 (7/3) y 7-6 (7/1) en la semifinales de Acapulco en un duelo con muchas alternativas y se jugará el título, un ATP 500, con el checo Machac, verdugo de Nakashima (6-4, 1-6 y 6-4).

Será la segunda final consecutiva del malagueño, que viene de dejar escapar el título en Delray Beach ante Kecmanovic, al que dominaba 5-2 en el tercer set. Contra Shapovalov el partido tuvo similitudes a esta final, porque los dos tenistas dejaron escapar oportunidades y estuvieron al límite. En el primer set, el canadiense comenzó mandando 1-4 y uno de los juegos clave fue el siguiente, pues tuvo hasta tres oportunidades de 1-5. La primera, la salvó Davidovich con un buen saque. La segunda, con servicio y un revés ganador y la tercera, con una derecha de ataque y una volea. Denis, un tenista que juega siempre con mucho riesgo, se estaba conteniendo, buscando poner más bolas dentro, pero no le sirvió para el segundo break.

Davidovich recuperó la desventaja y se puso 3-4, pero los problemas no habían terminado. No logró confirmar su rotura, y estaba con 3-5 restando para sobrevivir, estaba vez ya sin margen de error. Pero los nervios fueron por barrios y Shapovalov comenzó a perder la paciencia, y eso le hizo perder la ventaja. El español lo aprovechó para igualar el marcador y llevarse con claridad el primer tie-break.

En el segundo set, se vivió una situación similar, pero al revés. Le afectó a Shapovalov lo que había sucedido y por momentos parecía estar fuera. Se vino arriba Davidovich, que comenzó mandando, en el juego y en el marcador. También estuvo 4-1, y tuvo una pelota de 5-1, igual que en el parcial anterior el canadiense, que no aprovechó, lo mismo que había hecho su rival. El canadiense llegó desde atrás con fuerza y de nuevo tuvo su saque para ganar el set, en esta ocasión con 5-6, y de nuevo lo desaprovechó y se hundió definitivamente en el segundo tie-break.

Davidovich lo celebró con calma. Sobrevivió a una montaña rusa, pero no ha sido su mayor hazaña en Acapulco, ya que en segundo ronda remontó hasta cuatro pelotas de partido ante el italiano Mattia Belluci (1-6, 7-6 [8/6] y 6-2 ). Contra Machac, sólo hay un precedente, en el Masters 1.000 de Shanghái 2024: ganó el checo por 1-6, 7-6 (7/3) y 6-4. El malagueño no ha conquistado nunca un título ATP. La reciente en Delray Beach ha sido la segunda. Antes, no pudo con Tsitsipas en la de Montecarlo 2022, torneo en el que eliminó a Novak Djokovic.