El dinero récord que se lleva Djokovic por conquistar el US Open

Novak Djokovic vivió una noche histórica con la victoria ante Medvedev que le dio su Grand Slam número 24, con lo que amplía su récord en el circuito masculino (Rafa Nadal le sigue con 22) e iguala el registró de Margaret Court.

La victoria en el US Open, además, le supuso ganar una nada despreciable cifra como campeón: 3 millones de dólares (unos 2,8 millones de euros). Medvedev, por su parte, como finalista, se lleva la mitad, 1,5 millones de dólares (1,4 de euros, aproximadamente). Este dinero que gana Djokovic se une a los 172.281.484 (168, 5 millones de euros más o menos) que acumulaba en su carrera sólo en premios. Con este de Nueva York ya tiene 96 títulos. Por delante le quedan los 109 de Jimmy Connors y los 103 de Federer. El US Open lo gana después de no haberlo podido disputar el curso pasado al no poder entrar en Estados Unidos sin estar vacunado contra el covid.

Paridad

La vencedora del cuadro femenino del US Open fue Coco Gauff, la joven estadounidense entrenada desde hace dos meses por el español Pere Riba. Una de las personas a las que dio las gracias la adolescente nacida en Florida hace 19 años fue a Billie Jean King, que estaba en la grada. Ella ganó 12 títulos individuales de Grand Slam. Fue una gran tenista y mucho más, pues siempre luchó para que los hombres y las mujeres recibieran la misma cantidad de dinero en premios en los torneos. Lo hizo al comprobar que uno de sus Wimbledon “valía” una tercera parte que el que había conseguido Rod Laver.

La lucha de Billie Jean King, que pone nombre al equivalente femenino en la Copa Davis, dio frutos pronto en el US Open, ya que justo esta edición se cumplen 50 años, desde 1973, de la paridad en premios, por lo que Coco Gauff también se llevó un cheque de tres millones de dólares. El resto de Grand Slams tardó en subirse: el Open de Australia no pagó lo mismo en los dos circuitos hasta 2001. Roland Garros lo hizo en 2006 y Wimbledon, en 2007. En muchos otros torneos sigue habiendo mucho desequilibrio. "Creo que las mujeres nos merecemos que nos paguen lo mismo que a los hombres. No es como si no estuviésemos haciendo nada y nos pagasen lo mismo, nos sacrificamos un montón y trabajamos duro. El nivel probablemente es diferente. Los hombres son más fuertes, pero nosotras nos lo estamos currando", dijo Sabalenka, la finalista en Nueva York que a partir de hoy es la nueva número uno del mundo, tras tomar el trono de Swiatek.