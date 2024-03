Djokovic desvela las razones de su ruptura con Ivanisevic y explica lo que hará en el futuro

Novak Djokovic anunció por sorpresa una de las grandes noticias en lo que va de temporada tenística: su camino y el de su entrenador, Goran Ivanisevic, se separaba después de cinco años de una colaboración más que fructífera, que ya juntos han ganado 12 del récord de 24 Grand Slams que tiene el tenista serbio, además de muchos otros éxitos. Unos días después, el número uno del mundo dio las primeras explicaciones y anunció cómo se organizará en el futuro, al menos a corto plazo.

“En primer lugar, Goran es mi amigo de por vida, el mío y el de mi familia. Es una persona muy querida para mí, el fin de nuestra colaboración profesional no significa que nuestra amistad termine”, dijo Djokovic en una conferencia de prensa en su país por el documental “The Legend”, dedica a uno de los mentores de Novak en la edad de júnior, Nikki Pilic, que también fue tenista y disputó la final de Roland Garros de 1973, en la que fue derrotado por Ilie Nastase (6-3, 6-3 y 6-0). Djokovic eesumió la ruptura con simpleza y naturalidad: “En pocas palabras, se llegó a un punto de saturación y sentimos que era hora de separarnos”.

Después, recordó lo que habían vivido juntos en este tiempo, no sólo en la pista. “Juntos, hemos escrito la historia de nuestro deporte, hemos ganado Slams, terminado temporadas como número uno del mundo, pero también pasamos por pruebas y tribulaciones: la descalificación en el US Open (2020), deportación de Australia (2022)… Siempre lo recordaré: que él estuvo ahí para mí como persona, como ser humano, ante todo, y que aportó el conjunto correcto de valores a nuestra relación. A ese tipo de química le siguieron grandes resultados. Le deseo a Goran todo lo mejor”.

De momento, sin entrenador

Después de haber renunciado a participar en el Masters 1.000 de Miami, su intención es la de reaparecer en Montecarlo (7-14 abril), ya en la gira de tierra, y de momento lo hará sin entrenador. “Todavía no tengo una idea clara de quién será el nuevo entrenador ni si lo habrá. He tenido entrenadores desde pequeño, ahora intento sentir por mí mismo lo que necesito, con lo que me siento más cómodo. Se informará en caso de que alguien se una al equipo”, desveló Nole. Actualmente acompañan al número uno, como recuerda el portal “Tennis Majors”, Miljan Amanovic y Claudio Zimaglia como fisioterapeutas; Marco Panichi como preparador físico, Carlos Gómez Herrera como agente y socio suplente, y su agente y gerente comercial Mark Maden. Marko Djokovic, su hermano, que vive en Marbella, podría estar en su palco en los próximos torneos.