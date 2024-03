Djokovic renuncia a jugar en Miami y explica los motivos

Novak Djokovic lleva sin jugar en Miami, el segundo Masters 1.000 de la temporada, desde 2019. En 2020 no se disputó por la pandemia, al de 2021 no acudió y en 2022 y 2023 no podía entrar en Estados Unidos sin estar vacunado de covid, por tanto no pudo disputarlo. Este 2024 (se celebra del 20 al 31 de marzo) sí tenía la opción de participar... Pero ha decidido darse de baja.

El propio tenista serbio explica los motivos a través de “X”. “¡Hola Miami! Lamentablemente no jugaré el Miami Open este año. En esta etapa de mi carrera, estoy equilibrando mi agenda privada y profesional. Lamento no poder reunirme con algunos de los mejores y más apasionados fanáticos del mundo. ¡Espero competir en Miami en el futuro!”, escribió.

Está siendo una temporada atípica par Djokovic, que a estas alturas del año ya suele tener algún título ganado, principalmente el Open de Australia, el Grand Slam que ha conquistado diez veces. Pero Jannik Sinner le cortó el camino en semifinales de forma brillante. El italiano está siendo el jugador de la temporada, invicto hasta ahora. El próximo en intentarlo será Carlos Alcaraz esta noche en las semifinales de Indian Wells.

Precisamente en este torneo es donde Novak ha sufrido su derrota más sorprendente, contra el italiano Luca Nardi, “lucky looser” y número 123 del mundo.

El gran objetivo de Djokovic de un tiempo a esta parte son fundamentalmente los Grand Slams. Posee el récord con 24. Dos por detrás está Rafa Nadal. Tras saltarse Miami, en su mente está ya la tierra batida y Roland Garros, donde defiende título. La próxima cita en la que, en principio, se verá al serbio es en Montecarlo, donde aparece entre los inscritos. Su baja en Miami no hará que pierda el número uno del mundo. Ni Alcaraz ni Sinner ni Medvedev pueden alcanzarlo, hagan lo que hagan en ese segundo Masters 1.000 del curso.