Djokovic explica el motivo por el que no es amigo de Nadal

Novak Djokovic ha completado un 2023 extraordinario con la conquista de tres Grand Slams (Open de Australia, Roland Garros y US Open) que le han permitido llegar a los 24 y superar los 22 de Nadal. También ha ganado la Copa de Maestros. Parece que mantiene al ambición intacta y el físico le respeta para seguir batiendo récords. Los tiene casi todos: más Masters 1.000, más Grand Slams, más años como número uno... Le faltan algunos como el número total de títulos (es tercero con 98 y tiene por delante a Federer con 103 y a Jimmy Connors con 109) o desafíos como lograr el oro olímpico en París 2024 o conquistar los cuatro "Grandes" el mismo curso.

Pese a todos esos logros, es un tenista que no ha logrado tener la simpatía casi unánime del público como sí pasa con Rafa Nadal y Roger Federer. El español y el suizo, por ejemplo, son destacados por haber tenido una rivalidad sana, por ser amigos además de rivales, pero Novak tiene otra carácter y en una entrevista en el programa "60 minutes", de la CBS, explicó los motivos por los que no podía ser amigo de Nadal y Federer, por los que, por otro lado, muestra una gran admiración, como no podía ser de otra manera. "Me gustaría. Me gustaría mucho. Personalmente, me gustaría", respondió cuando le preguntaron por una amistad con sus dos grandes rivales en el futuro. "Quiero decir, sé que obviamente no nos llevamos tan bien a lo largo de nuestras carreras fuera de la cancha. Y no somos amigos porque, ya sabes, somos rivales y es difícil como competidores ser muy cercanos y compartir y dar ideas sobre tu vida o cómo te sientes porque podría ser usado en tu contra. Pero hemos compartido escenario durante tantos años y el mayor de los respetos está ahí, al menos por mi parte. Así que sí, espero que algún día podamos sentarnos y reflexionar. Sería, sería increíble”, respondió Nole. Mientras sigan jugando, ese día no llegará.

Djokovic es el tenista que más claramente ha expresado su intención de ser el mejor. "Me encanta ganar. Los récords son una motivación", asegura en la entrevista, y se extraña de que otros jugadores no sean tan claros en ese sentido. "Para mí es completamente normal. Por ejemplo, ser honesto al respecto, ser tú mismo y expresar lo que sientes. Sólo intento ser sincero conmigo mismo y con los demás y decir cuáles son mis metas y objetivos. Es tan simple como eso”, añadió.

Otro de los temas que trataron en la charla fue la postura de Djokovic respecto a la vacuna contra el covid, que tantos problemas le ha dado al jugador serbio: no pudo jugar el Open de Australia 2022, donde vivió una situación surrealista, o Miami e Indian Wells en 2023, entre otros torneos, por no estar vacunado. "La gente intentó declararme como un anti vacunas, pero no soy anti vacunas ni pro vacunas, estoy a favor de la libertad de elegir", responde el número uno del mundo.