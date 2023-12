La última reflexión de Nadal antes de volver a las pistas: ¿Y si 2024 no es su último año?

Rafa Nadal colgó en sus redes sociales el último capítulo de sus reflexiones antes de la vuelta a la competición después de prácticamente un año recuperándose de una lesión en el psoas ilíaco y de haber tenido que pasar por el quirófano. En esta ocasión se centra principalmente en hablar de futuro, pero lo hace con los datos que tiene en este momento y desde un punto de vista realista: básicamente, cree que la de 2024 va a ser su última temporada, porque la experiencia de lo que le venía pasando últimamente así lo indica: sobre todo a partir de la pandemia, no podía tener continuidad por los problemas físicos que incluso le estaban alterando su día a día normal; pero no se cierra la puerta a que si se encuentra bien, pueda alargar un poco más su carrera. Este es el testimonio completo.

“Claro que en muchos momentos he pensado que no tenía sentido, que ya al final son muchos años, son muchas cosas, muchas horas de trabajo y no le ves el resultado, pero bueno, sigo pensando lo que dije en la última rueda de prensa, que no merecía terminar mi carrera deportiva en una sala de prensa, me gustaría que terminara de otra manera y he luchado y he mantenido la ilusión en todo momento para que eso sucediera, con las dudas, con los momentos malos, muy malos, con los momentos mejores, pero, bueno, creo que he tenido la gente adecuada alrededor, como siempre he tenido en mi carrera, familia, equipo, amigos...

Creo que todos me han ayudado de manera decisiva a estar donde estoy a día de hoy que es con opción de volver a competir. Yo creo que también las ganas de la gente que quiere volver a verme jugar de alguna manera tienen un impacto dentro de mi día a día.

Es una realidad, hay muchas posibilidades de que sea mi último año, sin ninguna duda. Hay posibilidades de que sólo sea medio año, hay posibilidades de que sea un año completo, hay posibilidades de que no podamos llegar a todo eso... Son cosas que ahora mismo no tengo la capacidad de contestar, sólo estoy en condiciones de decir que ahora mismo vuelvo a competir, que sigo teniendo en mi cabeza que lo normal es que sea mi último año y voy a disfrutar cada torneo como si lo fuera. No quiero anunciarlo de manera oficial porque nunca se sabe lo que puede pasar, uno siempre se tiene que dar la oportunidad y no decir una cosa y después ser esclavo de lo que ha dicho. Yo creo que va a ser, no puedo asegurarlo al cien por cien porque al final he trabajado mucho para volver a competir y si de repente las cosas me permiten, y el físico, y disfruto de lo que hago, para qué me voy a poner una fecha límite, no tiene sentido”.

En Brisbane con Rune, Dimitrov...

La cautela mueve a Rafa Nadal en este momento tan importante de su carrera. Otras veces ha tenido regresos extraordinarios a las pistas tras pasar meses parado (en 2013, por ejemplo, después de perderse los Juegos de Londres 2012) o ha ganado torneos como Roland Garros 2022 prácticamente cojo del pie izquierdo. Después de ese décimo cuarta Copa de los Mosqueteros se sometió a un tratamiento que le funcionó, pero antes de probarlo también aseguró que no sabía lo que iba a pasar, pero que no tenía sentido seguir así.

El último partido oficial de Rafa fue el 18 enero de 2023 contra MacKenzie McDonald en la segunda ronda del Open de Australia. Se lesionó en él y lo acabó, pero sin opciones de competir por la victoria. Regresará en Brisbane (31 diciembre al 7 de enero), un ATP 250 que también contará con la presencia de tenistas como Rune, que será el cabeza de serie número uno; Dimitrov; el joven Shelton, una de las sensaciones de este curso que acaba de terminar; el francés Ugo Humbert o Sebastian Korda.