Djokovic no jugará en Roma, el Masters 1.000 en el que regresa Sinner y Alcaraz es duda

Después del Mutua Madrid Open, al que le queda esta semana de competición en la Caja Mágica, la siguiente cita, última de peso antes de Roland Garros, es el Masters 1.000 de Roma, que tuvo una noticia que anunciar: “Novak Djokovic ha anunciado que no participará”.

Al mensaje, claro y directo, le añade un: “Nos vemos el próximo año”; aunque con el serbio haya que ir con cuidado cuando se habla de futuro, porque el 22 de mayo cumple 38 años y la retirada está cada vez más cerca.

El tenista que más Grand Slams ha ganado en la historia, 24, se encuentra ahora en un territorio que hace tiempo que no conoce, y que ya no es el de no ganar torneos, es el de apenas ganar partidos. En el Foro Itálico se ha impuesto en seis ocasiones, el título de tierra que más veces ha conquistado, una preparación perfecta para llegar al gran objetivo, que en esta parte de la temporada es Roland Garros. A París acudirá sin un triunfo sobre tierra batida, pues ha caído en Montecarlo contra el chileno Tabilo (6-3 y 6-4) y en el Mutua Madrid Open ante el italiano Arnaldi por idéntico resultado, por tanto no ha logrado llevarse ni un set. Está acostumbrado a hacer algo parecido en Wimbledon, donde va normalmente sin haber disputado un torneo previo, pero la tierra le requiere de más adaptación, es la superficie que más le cuesta, aunque también es un jugador extraordinario en ella. En la hierba de Londres es donde quizá tenga más posibilidades de seguir sumando “Grandes”, además sería un lugar ideal para él para conseguir el título 100, que se le resiste desde que ganó el oro olímpico el verano pasado en los Juegos de París, tras derrotar a Alcaraz.

La duda de Alcaraz y el regreso de Sinner

Roma, por tanto, pierde a un referente en el cuadro masculino, y está pendiente de otros dos. Carlos Alcaraz renunció a Madrid por unos problemas musculares y anunció que quería intentar llegar a la capital italiana, aunque no iba a correr riesgos si eso ponía en peligro su participación en Roland Garros. El murciano sólo ha jugado una vez este Masters 1.000, en 2023, ganó un partido con el que se aseguró el número uno, y después perdió ante el húngaro Marozsan. Por otro lado, será el escenario en el que reaparezca Jannik Sinner, una vez cumplidos sus tres meses de sanción por dopaje, pactados, tiempo que no han aprovechado sus oponentes para achucharlo: sigue siendo número uno del mundo con diferencia.