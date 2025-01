Épica remontada de Davidovich en el Open de Australia en un partido que cambió de pista por un motivo surrealista

Alejandro Davidovich firmó un partido memorable ante Félix Auger-Aliassime para plantarse en la tercera ronda del Open de Australia con una remontada increíble, para el 6-7 (7/9), 6-7 (5/7), 6-4, 6-1 y 6-3 final.

El encuentro se fue a las cuatro horas y 51 minutos, pero el tiempo real fue mucho más porque estuvo un buen rato interrumpido por un atípico motivo. Mediado el primer set, cuando el malagueño había recuperado una vez más un break de desventaja, ambos tenistas dijeron basta. Su deporte se suele jugar en silencio (hay excepciones como el US Open, puro show estadounidense), pero en este caso había demasiado ruido. El problema no estaba en la pista 7, en la que jugaban. Estaba en la de al lado. El francés Cazaux se enfrentaba a Fearnley en la 6, y un grupo de aficionados lo jaleaba de forma muy ruidosa, en los descansos o entre punto y punto de su partido que, lógicamente, no coincidían con los del duelo de Davidovich.

Tanto Alejandro como Auger-Aliassime dijeron basta, se quejaron al juez de silla y pidieron la presencia del supervisor del torneo. La discusión fue larga, y finalmente decidieron cambiar el escenario e ir a la pista 8 para alejarse de los llamativos seguidores galos.

Estuvieron más de media hora parados y debatiendo cuál era el mejor modo de solucionarlo, antes de volver a la acción en la otra cancha. Davidovich fue a remolque los dos primeros sets, pero se agarraba al encuentro remontando las roturas en contra. No podía hacer lo mismo en los tiebreak, aunque en el primero de los dos que perdió llegó a tener hasta una pelota de set, con 6-5.

Pero no se vino abajo el malagueño, con puntos como este.

Y acabó remontando el encuentro para colarse por primera vez en la tercera ronda del Open de Australia (su mejor resultado en un Grand Slam son los cuartos de final de Roland Garros 2021). Tiró la raqueta al suelo y se llevó las manos a la cabeza. Ya había pasado la medianoche australiana. Ahora le espera el checo Mensik, una de las sensaciones del circuito. Con 19 años y 1,93, que le hacen tener un tenis poderoso, ha dado una de las sorpresas eliminando a Casper Ruud (6-2, 3-6, 6-1 y 6-4).