Alcaraz "lleva" a Nadal al Open de Australia imitando uno de sus gestos más característicos

Una imagen de Carlos Alcaraz en el Open de Australia se ha hecho viral: es la del tenista de Murcia colocando las botellas en su banquillo de forma escrupulosa. ¿Les suena? Es lo mismo que hacía Rafa Nadal. No es algo nuevo en Carlos, pero ha sido ahora cuando más ha llamado la atención, quizá porque es el primer Grand Slam que se disputa en el circuito después de la retirada de la leyenda española.

“No es un tic, simplemente me gusta tener las botellas bien alineadas, aunque no tanto como a Rafa, que tiene que dejarlas perfectas”, aseguró Carlos. “Si antes me llamaban mini-Rafa, ahora ya ni te cuento”, añadió. El jugador de 21 años ya se ha quitado la sombra de Nadal al que, por otro lado, siempre ha dicho que admira y que es un referente. En todos los deportes sucede con los muy buenos: “El nuevo Messi”, “El nuevo Nadal...”, suele decirse cuando empiezan a despuntar algún chaval. Le pasó a Alcaraz, pero después de haber ganado cuatro Grand Slams, con sólo 21 años, está haciendo su camino, rompiendo récords de precocidad, como el de convertirse en el número uno más joven de la historia. En Australia busca ser el más joven en haber ganado al menos una vez los cuatro Grand Slams, pues el de Melbourne es el único que le falta, tras las victorias en el US Open (2022), Wimbledon (2023 y 2024) y Roland Garros (2024). Desde su equipo, cuando era adolescente, se trabajó en intentar que eras comparaciones no le afectaran.

El tiempo que Alcaraz ha pasado con Nadal

Hay un vídeo de cuando Carlos era niño en el que dice que su ídolo es Roger Federer, pero siempre se fijó también en Nadal. En los últimos tiempos el murciano pudo compartir muchos momentos con el balear. Especialmente llamativo fueron los Juegos Olímpicos de París y el dúo que formaron, que fue de lo más seguido, aunque no pudieron llegar a la lucha por las medallas. Sí consiguió Alcaraz la de plata en individuales.

También jugaron las Finales de la Copa Davis en Málaga, pero España fue superada por Países Bajos en Málaga, en el que acabó siendo el último torneo oficial de Rafa.