Este es el golpe del año en tenis, en el circuito masculino: “No sé si alguna vez podré hacer algo parecido”

Se acaba 2024 y es hora de hacer repaso de lo vivido en el deporte. En el tenis, todos los jugadores están preparando ya la próxima temporada, después de que la última apenas acabara el pasado 24 de noviembre con el triunfo de Italia en la Copa Davis, el torneo en el que Rafa Nadal puso fin a su carrera.

Precisamente uno de los integrantes del equipo transalpino, ni más ni menos que el número uno del mundo, Jannik Sinner, optaba al golpe del año para Tennis TV, el canal oficial de la ATP, por esta locura que hizo en Halle contra Griekspoor.

El líder de la ATP se para después de que la pelota toca en la red, pero al ver que la pasa arranca y se lanza a lo Superman, a lo Boris Becker. Su sonrisa final lo delata.

Pero para los votantes, mejor todavía que este tiro fue el del brasileño Thiago Monteiro contra el australiano Jordan Thompson en el Masters 1.000 de Roma.

Durante el curso, se ve muchas veces la Gran Willy (o Tweener), el golpe de espaldas a la red por debajo de las piernas, pero este de Monteiro, con todo perdido, en carrera completamente, tiene una dificultad extrema y requiere de una coordinación milimétrica. Así lo explica él en el vídeo de agradecimiento por la votación. “Sinceramente, no sé si alguna vez podré hacer algo como esto otra vez, pero fue muy divertido. Cuando corrí hacia la bola, para hacer el Tweener no esperaba para nada ganar el punto, sólo iba por diversión, intenté hacer el golpe, corrí hacia la valla trasera como, ok, vamos a por el siguiente punto, y de repente escuché a todo el mundo gritando como loco, y me di la vuelta, miré a mi entrenador y fue como: ¿qué ha pasado? ¿lo he hecho?.Y después también miré a Jordan [Thompson, su rival] y él también estaba mirando a su entrenador con incredulidad, y entonces me di cuenta que había conseguido el golpe. Gracias por votarme y la próxima temporada esperemos que consiga más golpes”.

En los próximos días se seguirán repartiendo premios al jugador del año, mejor progresión... Carlos Alcaraz está entre los nominados al premio a la deportividad, junto con Grigor Dimitrov, Casper Ruud y Dominic Thiem, que esta temporada se ha retirado.