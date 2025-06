La gesta que le faltaba a Alcaraz: a la novena, remonta dos sets en contra por primera vez para ganar la final de Roland Garros

Carlos Alcaraz ha tenido ya en su todavía corta carrera victorias de todos los colores. En este mismo Roland Garros, ha sabido sufrir, como contra Dzumhur en tercera ronda; y ha arrasado, como en la exhibición que dio en cuartos contra Tommy Paul. Lo que le faltaba era remontar dos sets en contra. Lo consiguió, y de qué manera: en un escenario inmejorable como la final y contra el número uno del mundo y gran rival, Jannik Sinner.

Era la novena vez que se veía en esa situación. En 2021, perdió en tres sets seguidos en Roland Garros contra Struff, y en Wimbledon contra Medvedev. Estaba empezando en el circuito el todavía adolescente. En 2022 en Australia ya estuvo cerca de la hazaña, pues jugando contra Berrettini, «top 10» en ese momento y semifinalista en esa edición, llegó a igualar a dos el encuentro, pero sucumbió en el «super tie-break». Ese curso, en Roland Garros también se vio 2-0 contra Zverev, y únicamente ganó el tercero, lo mismo que contra Sinner en Wimbledon. Esa situación se dio en el US Open de 2023 contra Medvedev y en el Open de Australia de 2024 ante Zverev. El intento de remontada se quedaba en un set. En el US Open de 2024, ni eso, pues Van de Zandschulp le ganó en segunda ronda en tres parciales corridos.

Cinco de cinco en finales de Grand Slam

Ya tiene Alcaraz su gran remontada, que no su único partido épico, pues también lo fue el triunfo sobre Djokovic en Wimbledon 2023, por ejemplo. «La clave era no rendirse. Seguir luchando. Punto a punto. Y creo que lo he hecho bien», confesó después el murciano. Lo que no sabe todavía es perder una final de «Grand Slam». Tampoco Sinner... Hasta ayer, cuando hincó la rodilla por primera vez a la cuarta. Carlos lleva cinco de cinco, algo que sólo había conseguido en la historia Roger Federer, que levantó los brazos en sus siete primeros partidos por el título en un «Grande», hasta la final de Roland Garros de 2006 contra Nadal.

Edberg y Becker, próximo objetivo

Djokovic, por ejemplo, perdió su primer encuentro de este tipo, en el US Open 2007, contra Federer, y Rafa el tercero, en Wimbledon, también con el suizo.

Con ese quinto triunfo, el murciano da otro salto en la historia y se coloca con los quíntuples vencedores de Grand Slam, Rod Laver y Newcombe (los dos australianos tienen más, pero algunos fuera de la llamada «era Open»). Siguiente objetivo, Edberg y Becker, que ganaron seis. Un poco por delante, McEnroe y Wilander con siete; Connors, Lendl y Agassi con ocho; Borg con once; Sampras con 14 y, claro, Federer con 20, Nadal con 22 y Djokovic con 24. Son palabras mayores, los grandes nombres de la historia, pero en esos niveles se está moviendo Alcaraz.