Los gestos que honran a Alcaraz después de que su rival en los octavos de Australia, Jack Draper, se retirara por lesión

Carlos Alcaraz ya está en los cuartos de final del Open de Australia, por segundo año consecutivo, tras superar al británico Jack Draper en un partido marcado por los problemas físicos del británico, que no pudo acabar el encuentro y se retiró finalizado el segundo set, cuando caía por 7-5 y 6-1.

Se sentó en el banquillo, se quitó las muñequeras y decidió no continuar, después de llevar ya mucho tiempo en pista con dificultades para moverse. La paliza que llevaba en el torneo era gorda: 12 horas y 34 minutos para superar las tres primeras rondas, siempre a cinco sets.

No es la manera en la que le gusta ganar a los deportistas y Alcaraz tuvo varios gestos fantásticos con su rival. Primero, el abrazo y las palabras de consuelo a Draper. Incluso no se atrevió a salir al centro de la pista a celebrarlo con el público, sólo lo hizo con timidez, y señalaba al británico para que fuera el que se llevara los aplausos.

A continuación, sus palabras en la entrevista posterior al partido. “No quería ganar el partido y pasar a la siguiente ronda de esta manera. Estoy feliz por jugar otra vez los cuartos de final aquí en Australia, pero un poco triste por Jack. Es una gran persona, no merecía lesionarse, no pudo preparar bien el comienzo de la temporada”, dijo el español, y explicó que iban a tener un entrenamiento antes del torneo y no pudieron por los problemas físicos de Draper, a los que se han unido las maratones de las tres primeras rondas. "Estoy triste por él, tendrá un buen regreso y volverá más fuerte”, añadió.

Pero fue todavía más allá y la dedicatoria a la cámara también fue para su oponente. “Estarás donde te mereces. Recupérate pronto, Jack”. Todo un detallazo del número tres del mundo.