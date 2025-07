La hazaña de más de tres horas de Davidovich en Washington

Alejandro Davidovich está en las semifinales de Washington y no de cualquier manera. El malagueño derrotó a Taylor Fritz, número 4 del mundo y primer cabeza de serie del torneo, después de tres horas y cuatro minutos por 7-6 (7/3), 3-6 y 7-5.

Arrancó amenazante el estadounidense. Juego en blanco, "break" y su servicio para poner el 3-0. Pero el número 26 del mundo supo reaccionar. Sumó los siguientes tres juegos, se apuntó una ruptura en el noveno y sirvió para llevarse el primer parcial. Fritz y Davidovich disputaron un juego épico en el que el español dejó escapar una pelota de set y salvó seis bolas de "break" hasta que el californiano consiguió llegar vivo al "tie-break" pese a que el andaluz dispuso de una segunda bola de set. Dio igual, se rehizo y se llevó el desempate. .

Fritz impuso su jerarquía sobre Davidovich en la segunda manga. El español, que esta semana también disputó el cuadro de dobles junto al italiano Flavio Cobolli, pareció ir perdiendo energía y la iniciativa a medida que el partido se adentraba en la madrugada.

Cedió su segundo juego del tercer set para el 3-1 de Fritz, que se aferró a ese "break" y a defender su saque. Sin embargo, dos dobles faltas consecutivas de Fritz en el noveno juego, cuando el estadounidense servía para llevarse el partido, dieron aire a Davidovich, que recuperó el "break" y puso el 5-4 con saque a favor. Defendió su saque y se ganó la oportunidad de cerrar el partido con su servicio. Lo hizo en blanco. "Me quedo con la lucha que he tenido en cada punto. No me he rendido, he estado muy tenso en algunas bolas, he seguido luchando y al final eso es lo que me ha destacado", aseguró Davidovich.

Davidovich se medirá en semifinales con otro estadounidense, Ben Shelton. El número 8 del mundo se deshizo en cuartos del héroe local Frances Tiafoe por 7-6 (7/2) y 6-4. La otra semifinal la disputarán el australiano Alex de Minaur y el francés Corentin Moutet. De Minaur ganó por un doble 6-4 al japonés Brandon Nakashima, mientras que Moutet dio la campanada al derrotar al ruso Daniil Medvedev por 1-6, 6-4 y 6-4.

Carlos Taberner, finalista en Umag

En el torneo de Umag, Carlos Taberner, número 111 del mundo, alcanzó la primera final de su carrera en la ATP tras derrotar al bosnio Damir Dzumhur, cuarto cabeza de serie del torneo croata, por 6-2 y 6-1. Con 27 años, el jugador nacido en Valencia tendrá una oportunidad única sobre tierra batida ante el italiano y segundo cabeza de serie Luciano Darderi, que venció al argentino Camilo Ugo Carabelli por 7-6 (7/6) y 6-3 en la otra semifinal. El transalpino de 23 años busca su tercer título del año tras triunfar en Bastad (Suecia) y Marrakech (Marruecos) en tierra batida y ambos ATP 250.

El español protagonizó un épico segundo juego en el primer set, que duró 21 minutos y 15 segundos y tuvo 14 "deuces", pero que finalmente ganó el balcánico. A pesar del esfuerzo, metió una marcha más y ganó la manga por 6-2. En el segundo parcial fue muy superior.