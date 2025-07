Alcaraz revela cuál es su gran objetivo para lo que resta de temporada

Carlos Alcaraz se ha dado una tregua después de la minitemporada sobre hierba y haber caído en la final de Wimbledon. El plan de Carlitos incluye reaparecer en el Masters 1.000 de Cincinnati que se disputará del 7 al 18 de agosto.

Antes ha concedido una entrevista a la "Gazzetta dello Sport" en la que reflexiona sobre lo que resta de temporada, su rivalidad con Sinner, lo que va de curso... "Estoy preparado para lo que resta de temporada. El año pasado me costó mucho encontrar mi mejor tenis tras los Juegos Olímpicos, pero la ventaja es que este año no tengo apenas puntos que defender a partir de ahora. Voy a dar lo mejor de mí para sumar todo lo que sea posible porque mi gran meta en lo que resta de año es volver a ser el número uno del mundo. Soy consciente de que a Jannik no le va a afectar tener muchos puntos que defender, pero estoy preparado para el desafío", apunta.

Y es que en un periódico italiano no podían obviar la rivalidad que no ha hecho más que empezar entre el de San Cándido y el de El Palmar. "Me parece fantástico que estemos construyendo una rivalidad tan bonita porque creo que va a hacer que cada vez más gente se interese por nuestro deporte. Cada vez que nos enfrentamos, nos llevamos más allá de nuestros límites el uno al otro. Para mí, lo mejor del tenis es el respeto mutuo que promueve entre rivales. Sinner y yo somos buenos amigos, podemos hablar de muchas cosas fuera de la pista y estoy convencido de que siempre mantendremos nuestra relación en estos términos. Es una gran persona", comenta el murciano.

La derrota en la final en Londres no impide valorar a Alcaraz la temporada como positiva. "He hecho cosas muy importantes. He cumplido con los objetivos clave marcados a inicios de año y quiero seguir en esta línea. A menudo pienso en la final de Roland Garros y todavía no sé cómo logré la victoria. Ese partido me demostró que hay que seguir creyendo en uno mismo hasta el final, sin desanimarse nunca, pase lo que pase. En Wimbledon di lo mejor de mí, pero el nivel de Jannik fue extraordinario", apunta.

El número dos del mundo trabaja desde hace cinco años con la psicológa deportiva Isabel Balaguer. Alcaraz analiza muy positivamente su trabajo con ella: "A veces, es inevitable que surjan pensamientos negativos, pero mi psicóloga me ayuda mucho a gestionarlo y he notado muchísimo la diferencia. Desde que me da consejos sobre cómo lidiar con el estrés durante los partidos, mi mentalidad ha mejorado notablemente. En el tenis, todo se basa en la mentalidad. Cuando estoy en pista, intento no pensar en nada más que en jugar a un deporte con el que me divierto. Siempre fue mi sueño ser tenista. Creo que así es más fácil lidiar con la presión, simplemente, me centro en el juego. Hubo un tiempo en que me influyeron bastante las críticas, pero ahora he aprendido a no darles demasiada importancia. He aprendido que de las derrotas se aprende, que cada paso cuenta. Lo importante es ser constante y esforzarte por mejorar", concluye Carlitos.