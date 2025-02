Homenaje a Nadal en el COE: "Me retiro en paz"

El Comité Olímpico Español (COE) quiso homenajear a Rafa Nadal con un acto en el COE al que acudieron más de cien deportistas, medallistas olímpicos como Adriana Cerezo, Marcus Cooper, Isabel Fernández, David Cal... Contaron sus anécdotas con el español, al que tildaron como referente y único.

Respecto a Rafa, aseguró que se retira "en paz" después de haberlo intentado todo hasta el último momento. Aseguró que no ha vuelto a coger la raqueta desde su adiós en noviembre en la Copa Davis y que no se aburre. "No me dejan mucho aburrirme. Estoy haciendo cosas siempre. En la vida es importante tener objetivos, si no puedes acabar aburriéndote. No me gusta levantarme a verlas venir, me gusta hacer cosas, es una época de organizar la nueva etapa. Son tres meses, he hecho menos deporte de lo que me gustaría, pero sí he vuelto a jugar al fútbol, me encantaba, aunque soy malo. Raqueta todavía no he cogido. Cuando paré de jugar estuve muy mal del pie y perdí un poquito el paso, si no lo hubiera hecho. En algún momento lo haré. Cuando terminas una etapa necesitas un tiempo de desconexión", aseguró.

Al final, los deportistas presentes le regalaron una foto firmada por todos ellos.

Así hemos vivido en directo el homenaje a Nadal en el COE