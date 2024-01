El increíble punto de Tsitsipas que nunca se había visto: con la raqueta en el otro lado de la pista y esquivando la red

El Open de Australia apenas lleva dos jornadas, la temporada no ha hecho más que comenzar, pero ya se ha vivido un punto de los que al final de año saldrán en todos las recopilaciones de los mejores momentos o los golpes más impresionantes. Lo protagonizó el griego Stefanos Tsitsipas, que se coló en la segunda ronda tras remontar al belga, lucky loser, Bergs (5-7, 6-1, 6-1 y 6-3). La particularidad de lo que logró el tenista heleno es que pocas veces se ha visto en una pista.

La reacción de Bergs es significativa, pues se queda con la boca abierta y se la tapa con la mano, sin poder creer lo que acababa de ver. Después de un buen intercambio, el belga sube a la red y la última volea, que da forzado, la hace con tanto efecto al llegar tan apurado que es de esas en las que la pelota después botar en un campo, vuelve al otro. Eso ya de por sí es raro y también suele salir en los "highlights", porque prácticamente el cien por cien de las veces acaba con punto para el que lo logra. Tsitsipas consigió que ese porcentaje bajara al 99,9 por ciento, porque no se rindió y acaba metiendo la raqueta al otro lado de la pista para golpear hacia abajo y llevarse el punto. El mérito es doble, por el control que tuvo de su cuerpo para frenar y no chocar con la red.

Después, ni se acordaba...

Si hubiera tocado la red, era punto perdido. También es ilegal golpear la pelota al otro lado de la pista cuando todavía no ha pasado la red, pero una vez que ha botado, ya sí está permitida la acción que hizo el griego. Además, fue en un momento importante para él ya que era una bola de break a favor al comienzo del segundo set, después de que hubiera perdido el primer parcial. Admitió después que lograr esa rotura fue un punto de inflexión.

Pese a lo extraordinario de la jugada, en la entrevista en la pista posterior a la victoria, Tsitsipas no recordaba bien el momento cuando le preguntaron. Después lo vio repetido. "Por una fracción de segundo, cuando él golpeó la volea, pensé que eso era todo, que tendría que prepararme para el siguiente punto. Pero supongo que no querer rendirme y simplemente intentarlo me dio ese punto, que creo que cambió el partido en ese momento particular de hoy", afirmó después.

Tsitsipas se enfrenta en la segunda ronda contra Jordan Thompson, el australiano que derrotó a Rafa Nadal en Brisbane en el partido en el que el balear se hizo una lesión que le impide estar en el primer Grand Slam del año.