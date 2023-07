Jabeur, un ejemplo a nivel mundial que va con la sonrisa por delante y busca en Wimbledon su primer Grand Slam

Ons Jabeur es de las que piensa que con una sonrisa por delante se puede llegar al fin del mundo. Y no le ha ido nada mal así. Por eso es una de las favoritas del público de Wimbledon y también entre las compañeras. "Es una de mis personas preferidas en la gira", llegó a decir Venus Williams cuando iban a enfrentarse en Wimbledon en 2021. Es muy querida por esa sonrisa y por mucho más: por lo que hace en la pista y por lo que supone fuera de ella.

En la pista tiene una variedad de golpes fantástica. Necesita hacer diabluras para divertirse, algo parecido a lo de Carlos Alcaraz en el cuadro masculino. Juega con el revés cortado, hace dejadas, atrae a su rival a la red para después pasarla... Contra Sabalenka en semifinales fue el triunfo de la maña contra la fuerza.

Jabeur es tunecina y la primera mujer árabe que se ha instalado en la cúspide del tenis. No es un ejemplo solo para su país, es un ejemplo a nivel mundial, y cada vez que puede lanza mensajes contundentes. "Encuentro que la gente no ve muchos partidos femeninos y simplemente juzgan que será un partido de mierda. Pero no es el caso, muchos son extraordinarios. Es hora de cambiar esa visión", aseguró en el pasado Roland Garros.

A la africana la llaman «Wazeerat Al Sa’ada», que traducido viene a ser algo así como «ministra de la felicidad». Pero cuidado con esa sonrisa, porque esconde una competidora nata, desde niña. Contó en «Glamour» que en algunos torneos cuando era pequeña le preguntaban: "¿Con quién juegas?". Y ella respondía: "No lo sé, pero voy a ganar". Tiene ganas de la final de Wimbledon y de cambiar lo del año pasado, cuando ya accedió a ese último partido y no pudo con Rybakina. Después, repitió en el US Open, frenada por Swiatek. Espera que su tercera final de Grand Slam sea la vencida.

Y Vondrousova, su oponente (el partido es hoy a las 15:00, en Movistar+), intentará que no sea así. La checa tampoco es novata en el duelo decisivo de un "Grande", pues disputó el de Roland Garros 2019, sin poder hacer frente a Swiatek. Era muy joven y después ha pasado por una tortura de lesiones: en el codo, en la muñeca, varias operaciones, parones de seis meses... Todo lo necesario para desesperarse, pero ella le busca el lado positivo: "Lo bueno es que te sientes agradecida de poder volver. Te das cuenta de lo mucho que amas el tenis". Ahora es la 42ª del mundo, primera no cabeza de serie que peleará por el título en Londres en la "era Open".