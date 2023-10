El lamentable espectáculo de Benoit Paire, ex 18 del mundo, en el Challenger de Málaga: no corre, las tira fuera a propósito...

Benoit Paire es el actual 123 del ranking ATP, pero en 2016 llegó a estar en el "top 20", concretamente en el puesto 18. Ha ganado tres torneos en su carrera: Bastad en 2015 y Marrakech y Lyon en 2019. Es un gran tenista, pero ha sido más noticia por lo que hace fuera de las pistas que por lo de dentro. Su última "actuación" la protagonizó, con 34 años, en el Challenger de Málaga, en su partido contra el español Pedro Martínez. Las imágenes hablan por sí solas:

El desprecio del tenista galo y la falta de respeto hacia su deporte, hacia su rival y hacia los aficionados es evidente. Falla tiros a propósito, tanto contra la red como dejándolos cortos como largos, y no corre a por muchas pelotas. Cuando el resultado era de 6-0 y 4-2 para el español, se retiró.

Es sólo un capítulo más de su polémica trayectoria. Este tipo de actitudes han ido a más justo después de la pandemia: "El tenis no es mi prioridad, espero ir a la playa y a la piscina. Ese es mi objetivo. Llego, tomo el dinero y me voy. Si gano un ATP 250, no embolso más de 30.000 euros. Perdiendo en primera ronda, gano 10.000. ¿Para qué luchar como un loco para ganar un poco más?”, afirmó en una entrevista en "L'Equipe" tras caer en Acapulco.

Y en Montecarlo 2021, después de ser derrotado por el australiano Jordan Thompson (6-4, 6-7 [3/7] y 7-6 [7/5]) en un encuentro en el que cometió 71 errores no forzados, afirmó: "No puedo decir nada sobre el partido. El tenis ya no me hace feliz. Estar aquí es una absoluta tristeza porque suele ser el mejor torneo del mundo. Me importa un carajo, pelee o no pelee". Le molestaba la falta de público, decía que eso ya no era Montecarlo. Y añadió: "El circuito se ha podrido. ¡Pero al menos tengo 12.000 euros! He cogido el dinero para estar tranquilo en el hotel y luego irme a casa. Es perfecto".