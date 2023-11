El mensaje de Djokovic ¿dirigido a Nadal? tras su victoria en París: "Voy a por todos los récords, lo digo, no como otros que..."

Novak Djokovic derrotó a Dimitrov en la final de París - Bercy y llegó a su título de Masters 1.000 número 40 después de una semana en la que ha logrado superar distintos problemas: virus estomacal, dolor en la espalda... Y, sin jugar su mejor tenis, ha sobrevivido a las dificultades.

Los 40 Masters 1.000 son un récord histórico que sigue aumentando. Detrás está Rafa Nadal, con 36. "Voy a por todos los récords posibles, todos los que pueda batir", reconoció el tenista serbio, y añadió unas palabras con un mensaje que muchos han interpretado que iba dirigido precisamente a Nadal. "Nunca he tenido problemas en decir que quiero batir todos los récords posibles. Y es por eso que no le agrado a la gente. No pretendí como algunas personas... decir que no es mi objetivo, y luego comportarme de manera diferente... Siempre traté de estar en línea con lo que creo”, añadió.

Rafa Nadal, en realidad, nunca ha dicho que no quiera ser el tenista que más Grand Slams ha ganado en la historia, el matiz que pone es que si no lo consigue o si lo consigue no va a ser más o menos feliz. "Claro que me gustaría ser el que acabe con más 'Grandes', claro que sí. Soy un competidor, sin ninguna duda, pero para mí nunca ha sido una obsesión ni lo va a ser. Puede ser una ilusión, pero para nada una obsesión", declaró, por ejemplo, en una entrevista a "Marca".

Retos para 2023

Djokovic aseguró que los retos que se marca para lo que queda de este 2023 son acabar el año como número uno del mundo e intentar levantar con Serbia la Copa Davis, cuya fase final se disputa en Málaga. Para lo primero, le basta con ganar un partido en las Finales ATP (12-19 de noviembre en Turín), que reúne a los ocho mejores del año: Djokovic, Alcaraz, Medvedev, Sinner, Rublev, Tsitsipas, Rune y Zverev. Nole tiene el récord de semanas al frente de la clasificación, con 399 en este momento (le sigue Federer con 310). En las Finales ATP también podría buscar otro récord, pues si conquista el título será el séptimo y rompería el empate a seis que tiene con Federer.

Lo que le falta por batir

Djokovic tiene los mejores registros en la mayoría de apartados importantes del tenis: más Grand Slams que nadie, con 24 (Nadal, 22), los Masters 1.000 citados antes, además es el único que los ha ganado todos, y al menos dos veces cada uno; las semanas como número uno... En París logró su título 97 y en ese ranking está tercero, por detrás de los 103 de Federer y los 109 de Jimmy Connors. “En lo que respecta al récord de torneos ATP ganados, todo es posible. ¿Por qué no debería intentar batir ese récord también? Ahora tengo 12 menos pero también tengo algunos años más de tenis exitoso. Intento disfrutar de estos momentos que ahora significan y valen el doble. Cuando consideras la etapa de mi vida y carrera en la que me encuentro, ganar un torneo tan grande... Aunque pueda parecer una rutina para la gente, cada victoria en los niveles de Masters y Grand Slam realmente significa mucho para mí", afirma Novak.

También está tercero en partidos ganados, con 1.082, mientras que Federer llegó a 1.251 y Connors a 1.274. El serbio, de 36 años, afirma que ni siquiera sabe "en qué etapa de su carrera se encuentra". Parece que de momento no ve cerca el final.