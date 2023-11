El dinero que se lleva Djokovic por ganar París - Bercy

Novak Djokovic tiene 36 años y a estas alturas de su carrera tiene claro que su objetivo principal es seguir aumentando su récord de títulos de Grand Slam, que ahora tiene en 24, seguido por los 22 de Rafa Nadal. En función de ello se va dosificando y elige los torneos que disputa. En este 2023 también se vio obligado (todavía por las consecuencias de la pandemia y de no estar vacunado contra el covid) en marzo a no poder jugar en Miami e Indian Wells, los dos primeros Masters 1.000 del curso. Todo eso junto no ha supuesto que, pese a jugar menos de lo habitual, haya sido el tenista más exitoso tanto con la raqueta como en lo económico.

El que menos dinero reparte de los Masteres 1.000

Su triunfo en París - Bercy, tras derrotar en la final a Dimitrov, le va a reportar 892.590 euros. El de la capital de Francia es el Masters 1.000 no obligatorio que menos dinero da al ganador. Montecarlo entrega la misma cantidad, pero los “top 30” no están obligados a acudir, y en el resto sí, de lo contrario tienen que pagar una multa. Después están, de menos a más, Canadá y Cincinnati, que reportan al vencedor, cada uno, 1.019.335 dólares (950.000 euros); Roma y Madrid, con 1.105.265 euros; y Shanghái, Miami e Indian Wells, con 1.262.220 dólares (1,18 millones de euros).

Novak suma esos 892.590 euros a los 10.581.665 dólares (unos 9,6 millones de euros) que ya había sumado esta temporada. Le sigue Alcaraz con 9.603.879 dólares (unos 8,95 millones de euros). Los dos tienen seis títulos, pero el serbio acumula tres de Grand Slam, dos Masters 1.000 y el de Adelaida al comienzo del curso. El español, un Grand Slam y dos Masters 1.000, más Buenos Aires, Barcelona y Queen's.

No pierde desde Wimbledon

Djokovic ha tenido un final de temporada absolutamente espectacular. Desde que perdió la final de Wimbledon contra Alcaraz no sabe lo que es volver a caer. De los Masters 1.000 americanos de agosto sólo fue a Cincinnati, para terminar levantando los brazos en la final precisamente contra Alcaraz. Fue la preparación perfecta para ganar su cuarto US Open. Hizo una pequeña escala en la Copa Davis, logrando el punto que jugó ante España; descansó en la gira asiática y ha vuelto en París para seguir devorando rivales. Le esperan ahora las Finales ATP, donde persigue romper el récord de seis coronas que tiene empatado con Roger Federer; y la fase final de la Copa Davis en Málaga.