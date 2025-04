El mensaje de Nadal a Alcaraz tras su derrota ante Rune en el Trofeo Conde de Godó

Carlos Alcaraz no pudo conquistar su tercer Barcelona Open Banc Sabadell al perder la final contra Holger Rune (7-6 [8/6] y 6-2). El murciano, que está a dos semanas de cumplir 22 años, se quedó a un partido de entrar de lleno en la historia de un torneo que tiene mucha solera, pues se disputa desde 1953. Con tres coronas hay leyendas del tenis nacional como Manuel Orantes (1969, 1971 y 1976) y también del tenis mundial como Mats Wilander (1982, 1983 y 1984) y Roy Emerson (1961, 1963 y 1964). Por delante sólo queda Rafa Nadal, pero a años luz, pues levantó la copa en doce ocasiones (de 2005 a 2009, de 2011 a 2013, de 2016 a 2018 y 2021).

El reinado de Nadal en tierra

No es una excepción en su carrera en la gira de tierra: Montecarlo lo ganó en once ocasiones, ocho de ellas de forma consecutiva; el Masters 1.000 de Roma diez veces; y, por supuesto, Roland Garros, catorce ediciones. “Me rindo a los pies de Rafa por haber hecho lo que ha hecho. Cuando lo vives desde dentro, le das más valor a lo difícil que es. Físicamente, mentalmente, semana tras semana, ganarlo todo de seguido... Es algo imposible. Le das muchísimo más valor cuando lo vives en primera persona”, explicó Carlos.

Esta es la primera vez que se llega a esta parte de la temporada desde la retirada de Nadal (aunque en 2024 estuvo muy condicionado por las lesiones y en 2023 no la pudo jugar), pero el tenista manacorense sigue atento a lo que sucede en el circuito. Cada vez que Alcaraz y otro tenista español gana un título, hay un mensaje del vencedor de 22 Grand Slam. En la derrota, también lo ha hecho. "He visto que me ha escrito mandándome ánimos, que espera que no sea nada y que en Madrid esté a tope”, desveló Alcaraz.

El Mutua Madrid Open comienza el lunes 21 de abril, aunque los cuadros principales no arrancarán hasta el miércoles 23. Alcaraz terminó el Godó con unas molestias en el abductor derecho. Desveló que tiene que hacerse pruebas, pero que espera no tener problemas en la capital de España.