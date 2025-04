De Miñaur, el rival de Alcaraz que rechazó a España

El duelo entre el español Carlos Alcaraz, primer cabeza de serie del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, y el australiano Alex de Miñaur, quinto favorito, será el plato fuerte de la jornada de cuartos de final que este viernes vivirá el torneo.

Alcaraz, que ha recuperado la segunda posición del ranking mundial tras proclamarse campeón en Montecarlo, se clasificó para la antepenúltima ronda en la capital catalana por la vía rápida, al derrotar al serbio Laslo Djere (6-2 y 6-4) en una hora y once minutos de juego.

Unos cuartos estelares

El bicampeón del Godó va a poco a poco afinando sus sensaciones en la tierra del RCT Barcelona-1899 y, si en su debut ante el novato Ethan Quinn se le vio en algunos momentos incómodo, hoy vivió un partido más plácido ante el 80 de la ATP.

Solo tuvo un pequeña complicación en el segundo set, cuando Djere le rompió el servicio para ponerse 2-4 con ventaja, pero Alcaraz reacción con la furia del campeón para encadenar cuatro juegos seguidos -dos de ellos en blanco- y llevarse el partido.

De Miñaur, al que ha ganado en los tres enfrentamientos precedentes (la semifinal de Barcelona 2022 y las finales de Queen's 2023 y Rotterdam 2025) le espera en cuartos.

El australiano no tuvo piedad del británico Jacob Fearnley, un perdedor afortunado procedente de la fase previa al que fulminó por 6-1 y 6-2 en una hora y un dos minuto

Pero más allá de los cuartos que hoy se disputan, De Miñaur cuenta con un historia española cuanto menos curiosa porque aunque juega bajo bandera australiana, antes lo hizo con España. Es hijo de padre uruguayo (Aníbal) y de madre española (Esther). En el año 2005, Álex y su familia se mudaron a Alicante por motivos laborales y se afincaron allí los siete siguientes años. El australiano empezó a jugar al tenis en suelo español gracias a Adolfo Gutiérrez, que sigue siendo su entrenador en la actualidad.

Una cuestión económica

La crisis se llevó por delante el negocio que tenían los padres del tenista en España, pero él era el número uno de nuestro país. Todavía era muy pequeño, pero destacaba. Y lo que sucedió entonces lo explicó la propia madre de Álex en “El Español”: “En 2011, Todd Woodbridge se enteró de alguna manera de que Álex tenía la doble nacionalidad e invitó a mi hijo y a Adolfo a Roland Garros para pelotear con él. A los dos minutos me escribió un correo electrónico diciéndome que lo mandase a Sídney, que la federación australiana se lo cubría todo. Entrenamientos, entrenadores, viajes… Por aquel entonces, mi marido estaba en Sídney para ver si el restaurante [su negocio australiano] era viable, así que nos acabamos mudando a Australia. Yo no quería, pero nos mudamos. El tenis es un deporte muy caro y fue muy frustrante lo que sucedió. Álex era el número uno de su categoría y además jugaba diferente, era el único que hacía cosas distintas. Hablando claro, era carne de patrocinadores. ¿Qué ha tenido que ser en Australia? Pues no pasa nada, iré con la banderita australiana a la Copa Davis. Y sus abuelos también, por mucho que les duela”, escribió Esther en 2018.

Decidieron pedir ayuda a la Federación española y valenciana, pero viendo la negativa de ambas decidieron regresar a Sídney. A los 12 años, tras una prueba en Roland Garros con Todd Woodbridge, su familia se volvió a trasladar a Sídney para su entrenamiento con Lleyton Hewitt y el propio Todd Woodbridge. España intentaría recuperarlo más tarde pero ya fue imposible.

“Durante ese tiempo, me encontré muy cómodo con la Federación Australiana, que me costeó todos los gastos para poder jugar a tenis, algo que no había pasado en España. Mis padres no podían pagarme la carrera como jugador de tenis. Era imposible. En Australia me apoyaron mucho”, aseguró el tenista en una entrevista con El Español. Fue en ese momento de apuros económicos, cuando la familia buscó apoyo en España para que Alex continuara su carrera deportiva, pero no obtuvieron respaldo. Al mismo tiempo, Todd Woodbridge, extenista australiano, notó que Alex también tenía nacionalidad australiana y lo invitó a Roland Garros para entrenar juntos. Esto le abrió las puertas de la Federación Australiana, que sí decidió invertir en su carrera. Una situación que le llevó inclinarse por la nacionalidad australiana, en vez de la española.

Desde entonces, De Miñaur compite bajo la bandera “aussie” en cada torneo y España perdió la posibilidad de retener a un gran tenista.