Open de Australia: entre la tortilla española de Alcaraz y los "bailarines" de Djokovic

Las entrevistas a pie de pista en los torneos más importantes del circuito y las respuestas de los jugadores en las conferencias de prensa cada vez dan más juego. Alcaraz, después de superar a Nuno Borges, se autoexigió un paso al frente: "Podría haber sido mejor. He cometido muchos fallos que no debería haber hecho, pero, en líneas generales, estoy contento, aunque tengo cosas que mejorar de cara al próximo partido".

El español reveló una de las costumbres que tiene antes de sus partidos. "Antes del partido me tomo mis cosas secretas. No voy a decir nada sobre esto. Me tomo esto y una tortilla española unas horas antes del partido. Estoy trabajando con una marca española y me tomo buenos productos de ellos. Imagino que las cámaras lo habrán grabado", desveló. Y luego mandó un recado a las nuevas generaciones que están reclamando mucho protagonismo en Melbourne: "¿El consejo que les doy? Que no me ganen, supongo porque les veo capaces de superar a quien sea, incluido a mí. Tienen el nivel. Vi a Tien ganando a Medvedev en cinco sets, fue espectacular. Luego Fonseca jugando sus primeros partidos a cinco sets".

A la tortilla de patatas de Alcaraz le siguió una propuesta cuando menos sorprendente de Novak Djokovic. El serbio propone como ejemplo de "elemento de diversión" en un deporte "tradicional y conservador" la presencia de "bailarines" entre set y set. "Tenemos nuestra tradición, que hace a nuestro deporte diferente, pero también estamos un poco atrasados respecto a otros deportes. Debemos mantener la misma velocidad que la evolución de la sociedad. Ahora la gente puede entrar aunque no haya cambio de lado. Fue una gran idea probar en las Finales Next Gen algunos cambios que queremos implementar, los cascos mientras se habla con el entrenador, sets a cuatro.... A lo mejor no todo está listo para introducirse al mas alto nivel, pero otras cosas se pueden debatir. Quiero ver más entretenimiento. Por qué no hacemos algo entre los sets, como la SuperBowl o la NBA, bailarines y bailarinas que entran, por qué no tenemos eso, nos podemos relajar un poco más. Traería un elemento de diversión a lo que ha sido un poco tradicional y conservador".

El ex número uno del mundo admitió que no en Wimbledon no tocaría nada, pero sí en otros torneos, por ejemplo en Estados Unidos. "Vosotros los americanos sabéis lo que el entretenimiento es. Lo de los bailarines primero". Y ya luego se refirió a su siguiente rival, el checo Jiri Lehecka: "Es uno de los tenistas más en forma, con un saque que está infravalorado, porque gana muchos puntos con el servicio. Seguro que piensa que me puede ganar. Será un gran partido si jugamos en el turno de noche. Esperemos que el resultado sea el mismo que el de hoy".