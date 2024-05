Nadal - Hurkacz, en directo: Siga en vivo el partido de segunda ronda de Roma

Rafa ha podido jugar en Barcelona, Madrid y Roma. Se le ha visto todavía algo contenido en sus golpes y en sus movimientos, pero ahora asegura: "Es el momento de empujar y si pasa algo aceptaré las consecuencias. Molestias siento siempre, otra cosa es que me limiten. Es el momento de quitarme el miedo a romperme. Tengo que forzar y si me rompo, pues me rompo, ese es el objetivo de la semana", dijo. Después de Roma tiene que decidir si va o no a Roland Garros.