Nueva York se rinde a Carlitos y al “Honey Deuce”: descubre los secretos del cóctel que arrasa en el US Open

Nueva York, tenis y... vodka. El cóctel ”Honey Deuce” se ha convertido en un negocio perfecto para el Abierto de Estados Unidos, en el que Alcaraz levanta pasiones. Su precio aumenta cada año más que la inflación americana.

Vodka, licor de frambuesas y limonada, con tres bolas de melón helado para simbolizar las pelotas de tenis son los ingredientes estrella de la bebida que reina en el torneo.

Su coste actual es de 23 dólares y el año pasado se vendieron más de 556.000 de estos cócteles de culto, generando casi 13 millones de dólares en ingresos. Se han vendido más de 2,8 millones desde su lanzamiento en 2007, según Grey Goose.

Dura competencia

Este año una ola de nuevos cócteles está desafiando su dominio. Uno de los principales contendientes es otra bebida a base de melón, el Watermelon Slice, creado por IHG Hotels & Resorts, el patrocinador hotelero oficial del torneo.

Este cóctel de edición limitada contiene champán Moët & Chandon, jugo de sandía, licor de flor de saúco y lima y está adornado con una rodaja de sandía. La bebida se sirve en una taza coleccionable con tallo de neón y cuesta 39 dólares.

Sin embargo, casi nadie duda de que el "Honey Deuce" prologará su reinado en el torneo neoyorquino.

El Honey Deuce fue creado en 2006 por el restaurador Nick Mautone. Grey Goose, patrocinador del campeonato de tenis, quería crear un cóctel especial para el evento y le pidió consejo a Mautone.

Según el sitio web de Grey Goose , Mautone estaba en un mercado de agricultores cuando vio bolitas de melón dulce que le recordaron a pelotas de tenis. Esa simple inspiración para la guarnición dio origen al apreciado cóctel que los aficionados al tenis disfrutan hoy en día.

¿Por qué se llama Honey Deuce?

El nombre del cóctel está inspirado en el término de tenis "deuce", un empate de 40-40.

Cómo hacer Honey Deuce en casa

Llene un vaso frío con cubos de hielo y un chorrito de vodka.

Cubra con limonada recién exprimida y licor de frambuesa.

Decorar con una brocheta de 1 a 3 bolitas de melón dulce congelado.

El cóctel también se puede preparar congelado. Pon los ingredientes en una licuadora con hielo y licúa hasta que se integren, decorando con bolitas de melón.