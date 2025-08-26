El set perfecto de Alcaraz ante Opelka en el US Open: no perdió ni un punto con su saque

Carlos Alcaraz tenía un debut muy peligroso en el US Open. En las primeras rondas es complicado jugar con tenistas que tienen un servicio tan poderoso como el de Reilly Opelka y que apenas dan ritmo, pues al segundo o tercer golpe, si la bola se pone en juego, se la juegan.

El estadounidense lidera el ranking de saques directos en las últimas 52 semanas. Antes del US Open la media era de 16,3 “aces” por partido. No la bajó mucho ante Alcaraz, pues logró 14, pero sí se vio el respeto por los restos del española al multiplicar por dos su promedio de dobles faltas: era de 4,2 y ante Carlos se fue hasta las 9. Tenía que arriesgar más porque sabía que si no la respuesta le iba a complicar la vida.

Los números perfectos de Alcaraz

El número dos del mundo neutralizó la gran arma de Opelka y en el primer set incluso podría pensarse que el gran sacador era él, pues tuvo unos números perfectos con el servicio, en todos los sentidos. Para empezar, en el porcentaje, pues jugó con un b. De las 20 veces que tuvo que ejecutar este golpe inicial, 17 las metió dentro. Y segundo por la eficacia: ganó esos 17 puntos jugados con primer saque y también los 3 que disputó con segundo.

Lógicamente, no cometió ninguna doble falta y, por otro lado, logró dos “aces”. El promedio de tiempo de sus juegos al servicio fue de un minuto y 22 segundos. Pim, pam, pum. Sus cinco juegos de saque en blanco más un break le dieron el triunfo por 6-4 (6-4 7-5 y 6-4 fue el resultado final). Otra cifra destacada de Carlos en este impecable set fue que únicamente cometió un error no forzado.

El primer punto al saque que perdió Alcaraz fue en el arranque del segundo set, una pelota que estrelló en la red. Ese parcial fue la perfección, pero después también se mostró muy seguro con este golpe tan importante, y más en el tenis actual en el que se juega tan rápido: no concedió ningún break en todo el encuentro, salvando las tres pelotas de rotura en contra, terminó con un notable 69 por ciento de primeros dentro y cuando los metió, ganó el 86 por ciento de los puntos (50/58). Acabó con cuatro servicios directos y, por poner un pero, con seis dobles faltas, muy por encima de las 2,7 que tiene de promedio.