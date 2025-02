Las palabras de Nadal a Schwartzman por su despedida del tenis y la genial respuesta del Peque: “Gracias por dejarme ganar una vez”

Diego Schwartzman se dio una vida extra al ganar a Nicolás Jarry en la primera ronda del ATP 250 de Buenos Aires. Pero en el siguiente partido, contra el español Pedro Martínez, no tuvo opciones y perdió por 6-2 y 6-2, para poner fin a su carrera.

El último punto pone los pelos de punta a cualquiera, porque jugaba en casa y la afición albiceleste supo cómo despedir a su ídolo.

Después, llegaron las lágrimas del Peque, emocionado. como no podía ser de otra manera. Y los mensajes de felicitación. Uno de ellos, de Rafa Nadal, a través de su cuenta de “X”: “¡Enhorabuena @dieschwartzman por tu gran carrera! Has sido un gran ejemplo de lucha y superación y me alegra que hayamos compartido tantos momentos en el circuito ¡Disfruta de tu próxima etapa!”, le dijo el balear, y obtuvo una genial respuesta: "Rafa, Gracias por dejarme compartir tantos momentos dentro y fuera de la cancha. Sos, fuiste y vas a ser leyenda por siempre. Enseñaste mucho al tenis, y gracias por una vez dejarme ganarte”. Lo acompaña de unos emojis de las risas, que bien podrían definir su carácter.

Nadal y Schwartzman se enfrentaron en doce ocasiones, y el argentino pudo con el zurdo en los cuartos de final de Roma 2020 (6-1 y 7-5), además, en tierra batida. Un mes después, se volvieron a enfrentar en Roland Garros, y Rafa se llevó el triunfo por 6-3, 6-3 y 7-6 (7/0). Fue la vez que el argentino llegó más lejos en un Grand Slam: a las semifinales. Hasta en siete ocasiones fue eliminado por Nadal o Djokovic en la segunda semana de un “Grande”. “Tengo un cuerpo pequeño, pero le dio malos momentos a los jugadores más grandes de nuestra historia”, dijo Diego en su carta de despedida en la web de la ATP. Los 170 centímetros que medía marcaron su carrera. En un deporte tan físico como es el tenis ahora, él llegó a ser número ocho del mundo y ganó cuatro torneos: Estambul en 2016, Río de Janeiro en 2018, Los Cabos en 2019 y Buenos Aires en 2021. Siempre reivindicó que valoraran lo buen tenista que es, por mucho que ser bajito lo hiciera todo más complicado.

Carlos Alcaraz también ha llegado a enfrentarse una vez con Schwartzman, además en un encuentro especial, pues la final de Río de Janeiro 2022. El murciano ganó 6-4 y 6-2 para conquistar el primer ATP 500 de su carrera. "Enorme", le dice el español.

El actual número uno del mundo también tiene un buen recuerdo de Schwartzman: “¡Qué carrera! Que persona Todo lo mejor para un nuevo capítulo”. Jannik Sinner le ganó las cuatro veces que jugaron.

La respuesta de Schwartzman fue: "Grazie amigoooo Fue muy lindo compartir al menos unos años de gira contigo. Jugando partidos y compartiendo momentos. ¡Y lo mejor, haber cumplido años el mismo día en Cincinnati ! Todo lo mejor Jannik".

Novak Djokovic, Thiem, Isner, con el que compartió un inolvidable partido de dobles (el estadounidense es 38 centímetros más alto), toda la legión de argentinos de ahora y antes como Del Potro, Coria, Cerundolo, Etcheverry... Se unieron al homenaje a un gran tenista.