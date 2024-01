La preocupante imagen de Djokovic antes del Open de Australia

La primera gran cita de la temporada tenística es el Open de Australia (14-28 de enero) y los jugadores han tomado distintos caminos para preparar ese primer Grand Slam. Alcaraz, por ejemplo, no va a jugar ningún torneo. Nadal está en Brisbane, donde reapareció con un gran triunfo ante Thiem tras casi un año de inactividad en el que se ha recuperado de una lesión. Y Novak Djokovic, número uno del mundo, está jugando la United Cup con Serbia.

Nole es el gran favorito en Melbourne, donde buscará vencer por undécima vez, aunque la última imagen que ha dejado ha sido preocupante. Serbia se enfrentaba a la República Checa y Djokovic tuvo que ser atendido durante el partido contra Lehecka en la muñeca derecha:

Pese a todo, se las apañó para sacar su encuentro adelante (6-1, 6-7 [3/7] y 6-1), aunque renunció a disputar el encuentro de dobles mixto, que era decisivo para la clasificación. Danilovic y Medjedovic vencieron a Kolodziejova y Nouza (4-6, 7-6 [7/2] y 10-8) y Serbia avanza a cuartos de final, con la incógnita de qué pasará con su líder. La eliminatoria es contra Australia, por tanto el rival de Nole sería el siempre duro Alex de Miñaur. "No es la primera vez que me enfrento a este tipo de circunstancias en un nivel tan alto del tenis profesional. Conozco el deporte profesional en general, estas cosas suceden, más a principio de temporada. Creo que no es una gran preocupación, porque aun así logré terminar el partido y logré jugar bien, aunque tal vez no me sentía al ciento por ciento, pero aun así me permitió terminar. Espero tener tiempo suficiente para recuperarme para el partido de mañana contra Australia", analizó Novak.

"Sucedió en el calentamiento antes del partido. Básicamente recibí un tratamiento constante antes del partido, durante el partido, después del partido, tratando de abordar el problema", dijo Djokovic sobre la lesión, y alabó a sus compañeros: "Creo que fue bastante apretado para ellos en la cancha, pero también para nosotros sentados y mirando. Todos estaban muy nerviosos, obviamente, sabiendo que necesitábamos un set contra jugadores que no tenían nada que perder. Estoy orgulloso de ellos dos por elevar el nivel y hacer que Serbia se clasifique, que era lo importante".

Su punto débil

La muñeca derecha fue la que se operó Djokovic en febrero de 2018, cuando también sufrió unos problemas en el codo que le hicieron pasar por uno de los peores momentos de su carrera, pero superó ese bache y retomó su pelea para ser el tenista de los récords, el que más Grand Slams ha conquistado, el que más semanas ha sido número uno del mundo... Australia es su gran reino. No pierde allí desde 2018, cuando cedió ante el coreano Chung en octavos de final precisamente en ese 2018 que arrancó de manera tortuosa para él. Después ganó en 2019, 2020, 2021 y 2023. En 2022 no pudo jugar, después de viajar en teoría con una exención pese a no estar vacunado contra el covid. El desenlace fue bochornoso. Otras veces también ha empezado en Melbourne con problemas físicos y los ha superado para terminar imponiéndose.