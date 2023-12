Alcaraz se reserva para Melbourne

Alcaraz ha cerrado el curso 2023 como lo que es, la estrella emergente más importante de la ATP. El número dos del mundo está inmerso en una pretemporada en la que ha intercalado un par de exhibiciones antes de despedir el año en su casa con los suyos. Disputó un «amistoso» en Riad ante Djokovic. Muchos dólares en su cuenta corriente y un buen test para lo que está por venir. Un día después de jugar en Oriente Medio estaba en su tierra, en Murcia, para regalar otra exhibición en la «Copa Alcaraz» con Roberto Bautista.

Para superar un segundo tramo de temporada irregular, en el que lo importante fueron las conclusiones y el aprendizaje, Alcaraz decidió evadirse con unas vacaciones en Cabo San Lucas (Baja California) junto a sus amigos. Playa, voleibol, risas, nadar con ballenas... nada de tocar la raqueta hasta la segunda semana de diciembre. El plan comenzó con una puesta a punto física y a partir de mediados de mes ya comenzaron a intercalarse las sesiones en el gimnasio con la raqueta. A Carlitos se le vio ya muy fino físicamente en la «exhibición» ante Nole. Las dos horas de partidos con el serbio no se le hicieron largas. Empezó cediendo el primer set y ganó los dos siguientes con una sensación de frescura notable. Después de Navidad, la prioridad será preparar su juego para todos los desafíos que le esperan en 2024.

Juanjo Moreno, su fisioterapeuta, y Alberto Lledó, el preparador físico, fueron fundamentales en las primeras jornadas de trabajo. Los entrenamientos en Villena, en la Ferrero Tennis Academy a las órdenes de Juan Carlos Ferrero, que no estará presente en Australia, se combinaron con las realizadas en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia. Alcaraz ha compartido sesiones de trabajo con Sinner y la intención del murciano es no competir hasta el Abierto de Australia que comienza el 14 de enero. El año pasado no pudo competir en Melbourne debido a una lesión en la pierna derecha con lo que no tiene puntos que defender. Carlitos ha disputado en dos ocasiones el primer «Grande» del año. En 2021 alcanzó la segunda ronda donde cayó ante el sueco Mikael Ymer y un año después llegó a tercera ronda donde se despidió en cinco sets ante Matteo Berrettini.

«Mi objetivo para 2024 es seguir mejorando, tanto como jugador como persona y seguir aprendiendo dentro del circuito», asegura el de El Palmar. Entre los desafíos del nuevo curso están los Juegos Olímpicos y tiene muy claro el orden de prioridades: «Quiero ganar otro Grand Slam y una medalla en los Juegos Olímpicos y si sólo tengo que decir uno de esos logros me quedaría con el oro en París 2024 pues sería un sueño hecho realidad para mí».

Su dimensión en el circuito se refleja en la valoración que de él hace el propio Djokovic: «Lo que ha conseguido con la edad que tiene, es impresionante. Carlos es un chico muy humilde, muy simpático y con muy buenos valores. Es genial tenerle en nuestro deporte y con él, el tenis está en buenas manos».