La preocupante imagen de Djokovic: le tienen que tratar en la rodilla derecha en su partido contra Cerundolo

Novak Djokovic está dando el susto en el partido de octavos de final de Roland Garros contra el argentino Fran Cerundolo. Había ganado el primer set por 6-1, después de levantar un par de pelotas de break. El duelo estaba siendo intenso, por fin al aire libre y con sol, por fin parecía Roland Garros.

Pero en el arranque del segundo set llegaron los problemas.

El número uno del mundo se quejó de la rodilla derecha, se la tocaba, cojeaba. Perdió el juego que le ponía 2-1 abajo, sin breaks, y pidió el tiempo médico antes de intentar como colocársela él mismo. Le dieron un masaje muy intenso y las muestras de dolor del tenista serbio eran claras.

El partido se reanudó y Novak pareció limitado, pero aguantaba. En cada descanso vuelve el fisio. La zona, por cierto, la tenía vendada cuando llegó a las instalaciones de Roland Garros. Hay que recordar también que su duelo contra Musetti acabó a las 3:07 de la madrugada del sábado al domingo, y no se acostó hasta las 6, aunque ha tenido un día de descanso. Cerundolo no rentabilizaba sus oportunidades: doce bolas de break desaprovechó, hasta que por fin consiguió la rotura e igualó el partido: 6-1 y 5-7. Nole parece ya algo más suelto y ya no le tratan en los parones. Seguiremos informando.