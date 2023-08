¿Por qué la número 1 del tenis se tapa la boca para entrenar?

La estrella del tenis Iga Swiatek dejó a los aficionados y expertos confundidos al mostrar su nueva técnica de entrenamiento. La polaca Iga Swiatek, la bielorrusa Aryna Sabalenka, la checa Marketa Vondrousova y las estadounidenses Jessica Pegula y Coco Gauff ganaron ayer sus partidos en el Abierto de Canadá, que se disputa en Montreal, y avanzaron a los octavos del torneo.

Aunque Swiatek, la número uno del mundo, tuvo inicialmente dificultades en el partido que disputó este miércoles a la checa Karolina Pliskova (23), la polaca finalmente se impuso en dos sets, por 7-6(6) y 6-2. Pero más allá de su rendimiento sobre la pista su revolucionario método de entrenamiento ha abierto un gran debate en el mundo del tenis.

La tenista de 22 años es la tenista número uno del mundo y parece dispuesta a revolucionar el tenis después de que la vieran entrenando con una cinta pegada en la boca. Swiatek se estaba preparando para el Abierto de Canadá y su extraño método hizo que todos, desde expertos en tenis hasta nutricionistas y fans, debatieran sobre el motivo que se esconde detrás del esparadrapo sobre su boca.

Incontables beneficios

El experto en salud y nutrición Jeffrey Boadi dio sus razones en Twitter, diciendo: “Niveles más bajos de ácido láctico, aumento del umbral de lactato y menos inflamación a través de la reducción del recuento de glóbulos blancos, solo algunos de los beneficios de la respiración nasal. La respiración eficiente será igual a un mejor rendimiento”.

Otros experto añadió: “También beneficios mentales. Aumentará la frecuencia cardíaca más rápido durante el entrenamiento, por lo que puede entrenar menos tiempo y tener una sensación de cansancio similar a la de después de un partido de 2 horas con un riesgo de lesión limitado”.

Pero un fans parecía saber la razón exacta detrás de la apariencia extraña y reveló en Twitter que Swiatek se estaba "entrenando para respirar por la nariz". “Es un método más eficiente y efectivo de suministro de oxígeno a los músculos del cuerpo, cualquiera que entrene de esta manera es inteligente a decir verdad. Su objetivo es la máxima resistencia y, conociendo a Iga, lo logrará”, añadía.

La respuesta vino de la propia Swiatek cuando reveló que la teoría que circulaba Twitter era en realidad la razón de este método, aunque admitió que no está segura de cuáles son los beneficios de la técnica experimental. "Es más difícil respirar cuando solo respira por la nariz y es más fácil que suba mi ritmo cardíaco, pero no voy a poder explicarlo correctamente porque no soy un experto. A veces no entiendo del todo las cosas que me dicen que haga, pero llevo tiempo haciendo esto", afirmó.

De momento ya ha sumado su primer triunfo en Canadá, es la máxima favorita para el torneo y dentro de algunas semanas buscará revalidar el título del US Open que logró el año pasado.