La queja de Alcaraz por un aspecto de las ATP Finals

Carlos Alcaraz reconoció que en su estreno en las ATP Finals ante Alexander Zverev, donde cedió por 6-7 (3/7), 6-3 y 6-4, le faltó consistencia y que regaló algunos puntos al final del segundo set y principio del tercero que le costaron la derrota. Se pone como ejemplo a Novak Djokovic. El español admira del serbio que no regala nada y que hace los partidos duros en todo momento. Tiene 20 años y tiempo para seguir mejorando. La temporada, brillante si se mira en su conjunto con esos seis títulos, entre ellos dos Masters 1.000 (Indian Wells y Madrid) y, sobre todo, Wimbledon, se le está haciendo un poco larga y admite que mentalmente le está costando. Pese a los éxitos y a que ya ha sido número uno, el más joven de la historia, gran parte de lo que le sucede sigue siendo aprendizaje. "Estas derrotas [en Shanghái sólo ganó un partido, en París Bercy ninguno, perdió en el debut en el Torneo de Maestros) las achaco sobre todo al cansancio mental. Si quiero ganar algún día este título o terminar el año como número uno, tengo que llegar a esta parte con ganas de ganar lo que se me ponga", declaró. Voluntad no le faltó, como se ve en el vídeo siguiente, pero sí regularidad.

Los rivales también notan que Carlos no es el mismo. "Por el motivo que sea, parece que ahora es un poco más lento. Es normal, le pasa a todos los jugadores, incluso a Novak cuando era más joven. La pregunta es cuándo volverá a su nivel", declaró Medvedev. Eso en lo que respecta al aspecto personal, a su juego, lo que cree que puede hacer él para mejorar y lo que notan los oponentes. Pero el pupilo de Juan Carlos Ferrero también se mostró sorprendido por un aspecto de las ATP Finals que, recordemos, disputa por primera vez ya que el año pasado, pese a estar clasificado, no pudo jugar por lesión. "Esta superficie es la más rápida del año, eso es seguro. No sé por qué ponen este tipo de superficie al final del año porque todos los torneos que hemos jugado en pista dura es mucho más lenta. Luego venimos aquí al Masters y ponen esta pista tan rápida. No sé por qué", expuso. En París, por ejemplo, la bola parecía que se quedaba frenada después de botar y a los tenistas les costó un poco adaptarse. En Turín, es una bala. "No voy a decir que deberían hacer el torneo al aire libre o bajo techo. No entiendo lo de la velocidad de la superficie porque nunca hemos jugado en una superficie como esta en el año", continuó.

Los precedentes de Djokovic y Nadal

Con todos los registros de precocidad de Alcaraz, este bajón que está teniendo da que hablar, pero no es nada que no haya sufrido cualquier jugador. Djokovic disputó por primera vez las ATP Finals en 2007, también con 20 años, era el tercer favorito (todavía no había ganado un Grand Slam) y perdió los tres partidos de la fase de grupos: contra David Ferrer el primero, contra Richard Gasquet el segundo y contra Rafa Nadal el tercero. No ganó ni un set. Nadal, por su parte, debutó en 2006, también con 20 años, y fue superado en el primer compromiso por James Blake, pero después se clasificó al superar a Tommy Robredo y Nikolay Davydenko. Perdió en semifinales con Roger Federer.