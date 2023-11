Horario y dónde ver en tv el Alcaraz - Rublev, decisivo para el futuro de Carlos en las ATP Finals

Carlos Alcaraz tiene que mirar hacia delante después de la derrota en la primera jornada del Grupo Rojo de las Nitto ATP Finals ante Alexander Zverev. Lo bueno del Torneo de los Maestros es que perder un partido no supone la eliminación al ser la primera ronda una fase de grupos con cuatro tenistas de las que dos se clasifican para semifinales. Por tanto, las posibilidades del murciano están intactas, pero el margen de error que tiene ya es pequeño o mínimo.

Horario y dónde ver el Alcaraz - Rublev

El siguiente partido del murciano es contra el ruso Andrey Rublev. Será el miércoles 15 de noviembre a las 14:30 horas y podrá seguirse en televisión en España a través de Movistar +. Se trata del duelo entre los tenistas que perdieron en la jornada inicial. Después, se enfrentan los ganadores: el Zverev - Medvedev será a las 21:00, también retransmitido por Movistar +.

No hay precedentes entre Alcaraz y Rublev, que nunca se han enfrentado en un partido oficial, aunque sí han entrenado juntos varias veces y Carlos destaca la potencia que el pupilo de Fernando Vicente tiene en sus golpes, sobre todo en la derecha. El duelo de derechas del partido puede ser tremendo, porque la del español también es muy poderosa, aunque precisamente por ese lado es por el que anda un poco más perdido de confianza. "Me encantaría estar mejor de forma, en una mejor que hoy [contra Zverev] al menos. Pero la experiencia fue increíble", afirmó Alcaraz después de su estreno en esta cita con sólo 20 años. No es que le pesara el escenario, ya sabe lo que es ganar dos Grand Slams y vencer a Djokovic en la central de Wimbledon, más presión que ahí es casi imposible en su deporte, simplemente ha llegado algo justo, sobre todo mentalmente, a este tramo final del curso. "Fue realmente difícil, muy difícil", dijo del partido contra Zverev. "Creo que fue muy reñido, pero no pude aprovechar las oportunidades que tuve. Tiene uno de los mejores saques del circuito", añadió. Fueron 16 servicios directos los del alemán.

Alcaraz y Rublev se la juegan, aunque se han dado casos en los que algún tenista se ha metido en semifinales de las Nitto ATP Finals con una sola victoria. También, algún eliminado con dos partidos ganados, ya que en caso de triples empates los clasificados se deciden por los duelos directos en el torneo, después por el porcentaje de sets ganados, si sigue la igualdad por el porcentaje de juegos ganados...