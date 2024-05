¿Quién es el favorito en Roland Garros? Djokovic, rotundo sabiendo que va a estar Nadal

Novak Djokovic es el número uno del mundo y el defensor del título en Roland Garros. Lo conquistó el año pasado al vencer en la final a Casper Ruud, después de haber podido con Carlos Alcaraz en las semifinales en las que al español le traicionaron los nervios y sufrió calambres. El serbio llegaba con dudas y en el gran escenario terminó venciendo.

En este 2024 también comparecerá en París sin demasiada confianza. No ha conquistado ningún torneo, ni el arranque en la pista dura (incluido el Open de Australia, su cita preferida) ni ahora en la gira de tierra batida, en la que comenzó alcanzando unas buenas semifinales en Montecarlo, pero en Roma se estrelló contra Tabilo en tercera ronda (su segundo partido). Por eso decidió aceptar la invitación del ATP 250 de Ginebra y se saltó su preparación habitual al jugar de forma oficial la semana previa a Roland Garros. Se estrenó contra el alemán Hanfmann, al que derrotó sin muchos apuros: 6-3 y 6-3. Era el día del 37 cumpleaños de Nole, y la organización del torneo le entregó una tarta en la pista.

En Suiza fue preguntado por quién es el favorito para este segundo "grande" del año. “Casper Ruud es seguramente uno de los cinco jugadores candidatos a ganar”, dijo. El noruego, precisamente, fue su verdugo en esas semifinales en Mónaco. “Está Alexander Zverev, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, todos los jugadores que este año ganó un torneo importante en esta superficie”, añadió. Zverev fue el reciente ganador en Roma, Tsitsipas se impuso en Montecarlo y Rublev en Madrid. Había un pero... "Pero cuando hablas de Roland Garros y Nadal está ahí, siempre es el mayor favorito para mí. Después de todo lo que ha hecho en las canchas de Roland Garros, es normal, respetuosamente, ponerlo como el mayor favorito. Obviamente es un poco diferente con su nivel de juego, pero es Roland Garros y es Nadal", opinó Djokovic.

Nadal ya está en París

La leyenda del español en la pista Philippe Chatrier sigue vigente, pese a que el balear lo ha estado pasando mal en los últimos tiempos. Reapareció en Barcelona, y allí también Tsitsipas le puso como favorito, y el español contestó que era “una estupidez”. Jugó en Madrid y ganó al once del mundo De Miñaur, que había sido su verdugo dos semanas antes en el Godó; y jugó en Roma, donde Hurkacz fue muy superior, pero fue un partido con una noticia porque su cuerpo no se resintió mucho.

112 victorias, tres derrotas

No llega en las mejores condiciones a París y tiene que esperar al sorteo, que puede no ser muy amable teniendo en cuenta que ya no es cabeza de serie. Pero si va avanzando sin problemas físicos graves, va a ser temible para cualquiera. No hay que olvidar que Rafa tiene en su torneo favorito 112 victorias y sólo tres derrotas en 18 participaciones. Dos de las tres derrotas de Rafa en París han sido contra Djokovic. La otra, contra Soderling. Y una temporada se retiró antes de jugar la tercera ronda contra Granollers por una lesión en una muñeca.