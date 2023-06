Alcaraz se sincera y explica los motivos de sus calambres ante Djokovic: "Tenía el cuerpo paralizado"

Novak Djokovic le dio un abrazo a Carlos Alcaraz en la red después del triunfo y le dijo: "Ganarás este torneo muchas veces". No fue el final esperado para el partidazo de semifinales de Roland Garros, que sí dejó un set memorable: el segundo; y la demostración de que el serbio es un tenista de hierro y el español pese a que es un espectáculo y una realidad ya, por supuesto, no deja de ser todavía un joven con muchas cosas que aprender todavía. Era sólo su segunda semifinal de Grand Slam. Tiene 20 años recién cumplidos.

"Tensión y nervios"

Es un chico el murciano, además, muy sincero. Primero, porque cuando se hizo daño reconoció que eran calambres y por eso perdió el juego sin jugarse para ser atendido, pues sólo está justificado un parón en ese momento por una lesión grave. Después, por lo que dijo en conferencia de prensa. "En el tercer set empecé a sentir calambres, tenía el cuerpo paralizado. Ha sido una pena terminar así el torneo", definió primero, y pasó a explicar los motivos que habían causado esas rampas. "Los calambres fueron por la tensión de los dos primeros sets, sin duda. Saco una gran lección y espero que no me vuelva a suceder. A la próxima tendré más experiencia", opinó. Y dejó más frases: "No es fácil jugar contra Novak en semifinales de un Grand Slam, esto seguro que tuvo algo que ver. Es una leyenda, es imposible estar en pista con él y no sentir nervios". Y: "Nunca había sentido una tensión como la que he sentido hoy en la pista. Novak, en cambio, ha estado muchas más veces en esta situación, sabe perfectamente cómo manejarlo todo".

Siguió por el "uno por ciento" de posibilidades

La victoria, por tanto, se la llevó Djokovic con la experiencia y con la cabeza más que con la raqueta, porque justo en el momento de los calambres el duelo empezaba a girar a favor del español en lo tenístico, y el serbio además admitió que empezaba a sentirse muy cansado. Pero su leyenda jugó a su favor y en contra de Alcaraz que, pese a todo, intentó seguir en el partido: "Era una semifinal de Grand Slam, me hubiera dolido mucho más si me hubiera retirado. Sabía que tenía un uno por ciento de posibilidades de ganar, pero quería aferrarme a eso, por eso aguanté hasta el final".

La lucha por el número uno

A Novak Djokovic le mueve la gloria de los Grand Slams y en París puede lograr su título número 23 de este tipo, récord absoluto, con lo que rompería el empate que tiene con Rafa Nadal. El premio añadido a ese éxito sería recuperar el número uno del mundo y seguir añadiendo semanas al registro que ya tiene, 387, más que nadie en la historia. Pero para ello tiene que ganar. Con las semifinales, Alcaraz suma puntos al mejorar el resultado del año pasado, y el lunes amanecerá con 7.175. Nole ya va por 6.795 como finalista, pero si conquista su tercer Roland Garros se irá a 7.595 y recuperará la corona.