¿Quién es el verdugo de Djokovic en Indian Wells?

Hace menos de una semana, Botic van de Zandschulp estaba haciendo planes para ver cómo podía colarse en el cuadro principal del Masters 1.000 de Miami, el segundo de la temporada. En la fase previa de Indian Wells había caído ante el italiano Matteo Gigante y se había despedido del «Tennis Paradise», como definen al torneo del desierto de Coachella sus organizadores, pero... fue repescado como «lucky loser» -«perdedor afortunado»- y el número 85 del mundo, que llegó a ser el 22, de pronto ya está en tercera ronda. Se cargó a Kyrgios para empezar y siguió la pasada madrugada con Novak Djokovic (6-2, 3-6 y 6-1).

Hay muy pocos tipos en el circuito que puedan presumir de haber ganado al serbio, a Nadal y a Alcaraz. El neerlandés es uno de ellos. Fue el verdugo de Rafa en el último partido oficial de la carrera del español, las Finales de la Copa Davis, en Málaga, el pasado noviembre. Se impuso con solvencia con relativa autoridad al de Manacor. Antes ya se había cargado a Carlitos en el último US Open. Y en California se aprovechó de un Djokovic irreconocible. Nole, después de retirarse en las semifinales del Open de Australia ante Zverev, por una lesión, no ha vuelto a ganar un partido. En Doha perdió en primera ronda ante Berrettini y en Indian Wells también se despidió en el debut. Tiempo habrá para conocer si no fue su última comparecencia en el torneo.

Para Van de Zandschulp la victoria ante Alcaraz en Nueva York lo cambió todo. «Antes ya había jugado partidos muy buenos contra ‘‘top10’’, pero aquello me hizo creer que podía vencer a estos jugadores. Todo se basa en la confianza en uno mismo antes de saltar a la pista, pensar que realmente tienes la oportunidad de ganar, aunque luego es importante ir punto a punto», comenta el neerlandés. «La victoria ante Rafa fue mentalmente bastante difícil porque podía ser su último partido y además fue jugando en España. Con lo de Carlos en Nueva York vi que podía vencer a los chicos que están dirigiendo el circuito actualmente. Aquello fue un primer paso», asegura.

En Indian Wells, sin Sinner, el goteo de derrotas de los cabezas de serie es incesante. Zverev, Djokovic, Ruud, Rublev... y el debate sobre la nueva superficie continúa. «La diferencia entre la central y las otras es inmensa. La pelota bota mucho más alto que en pistas de tierra batida. He sufrido mucho con eso», confesó Djokovic. Alcaraz, en cambio, está encantado: «Esta pista bota mucho y me gusta». Van de Zandschulp podría ser su rival en cuartos.