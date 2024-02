Las razones de Rafa Nadal para ser embajador de Arabia Saudí

Rafa Nadal concedió una entrevista a laSexta, al programa "El objetivo", y respondió a la gran pregunta que se hacen todos los aficionados. ¿Por qué ha aceptado convertirse en Embajador de Arabia Saudía? ¿No es eso blanquear un país en el que se vulneran los Derechos Humanos?

"Arabia no me necesita a mí para lavar ninguna imagen. Es un país que se ha abierto al mundo y es un país con un gran potencial, ¿de acuerdo? Con lo cual, es lógico que el mundo se vaya para allí y la sensación es que se compra todo con dinero, y ahora Rafa también se ha vendido al dinero", comienza diciendo el tenista. La periodista, Ana Pastor, le vuelve a cuestionar. "Pero, ¿entiendes que la gente lo piense?". Y Rafa sigue: "Claro que sí. ¿Que hay cosas que a día de hoy se tienen que mejorar? Sin ninguna duda. Es un país que va muy retrasado en muchas cosas, el país se ha abierto recientemente. Si el país no consigue la evolución que yo creo que tiene que seguir en los siguientes diez años, quince años, pues te digo: “Me equivoqué por completo”. Yo voy a tener la libertad para poder trabajar con los valores que yo creo que tengo que trabajar y que sean correctos".

¿Regreso en Doha?

En el plano deportivo, Nadal no confirmó si iba a reaparecer en Doha, entre el 19 y el 24 de febrero, después de la nueva lesión que sufrió en enero en Brisbane. Afirmó que es un poco justo, que será "de último minuto", porque ha vuelto a sufrir unas pequeñas molestias. Rafa lucha por volver a las pistas después de haber estado once meses parado por una lesión en el psoas ilíaco, por la que tuvo que pasar por el quirófano. Lo que suceda en la próxima gira de tierra batida marcará si este año 2024 es el último de su carrera.