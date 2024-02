¿Cuántas raquetas han roto en su carrera Nadal, Federer y Djokovic?

En una entrevista de Toni Nadal con LA RAZÓN en 2013, respondía de la siguiente manera:

¿Ha visto a Rafa rompero una raqueta alguna vez?

No, no.

¿Ni de niño?

De niño menos. Me hubiera molestado bastante por dos razones. Primero por el respeto a todo y a todos, sobre todo a las cosas que cuesta trabajo obtener. Y después, por abandonarse en el desánimo.

Once años después, Nadal sigue en activo, preparándose para volver a jugar en Doha después de su reaparición a principios de año, algo agridulce, en Brisbane: por un lado, se vio competitivo en los primeros partidos, pero por otro acusó el parón de casi un año (para recuperarse de una lesión en el psoas que incluso le obligó a pasar por el quirófano) y sufrió una nueva lesión que le dejó sin disputar el Open de Australia.

La estadística de la que tanto presumía el tío y exentrenador del ganador de 20 Grand Slams todavía sigue inamovible. La cuenta de Instagram setandsmash ha publicado una estadística del Big 3 distinta al número de triunfos, de títulos o de semanas como número uno: el de las raquetas que han roto a lo largo de su carrera. Rafa lidera ese ranking con... Cero, ninguna. A Roger Federer se le contabilizan cinco y Djokovic las multiplica por bastante: 62.

Rafa aprendió muy bien la lección de su tío Toni y en una entrevista en la CBS en 2020 respondió esto a la pregunta de por qué no había roto nunca una raqueta: “Mi familia no me hubiera permitido romper una raqueta. Para mí romper una raqueta hubiera sido perder el control de las emociones”. El zurdo ha disputado 1.291 partidos en torneos del circuito profesional, con 1.070 victorias y 221 derrotas.

En Federer, ya retirado, era también extraño verle destrozar su herramienta de trabajo contra el suelo, y cuando pasaba era noticia. La última vez que se le recuerda fue en Miami en 2009 contra Djokovic, tras estrellar una derecha fácil contra la red.

Después, el suizo simplemente dijo que estaba "frustrado". Es cierto que en sus comienzos, Federer era un chico incontrolable, rebelde, que no tenía buen comportamiento en pista. Después acabó convirtiéndose en un caballero en la pista. El punto de inflexión ha confesado alguna vez que fue un partido en Hamburgo contra el argentino Squillari, en 2001. Al verse gritar y con mala actitud, se dijo: “Ya es suficiente, no puedo seguir chillando como un idiota, tirando mi raqueta, quejándome después cada peloteo”. Todavía no había ganado su primer Grand Slam, que llegaría en 2003, en Wimbledon.

Respecto a Djokovic, ha sido más habitual verle destruir raquetas. La última vez fue en las Nitto ATP Finals, además de forma espectacular porque lo hizo con el pie.

Era el partido contra el danés Holger Rune, que terminaría ganando. Después dijo esto: “No animaría a nadie a hacerlo y no me siento satisfecho, pero lo hice y tengo que asumir mis responsabilidades. Ya lo había hecho en el pasado y quizás me ayudó a sentirme más liberado, pero hay formas más inteligentes de dejar la frustración a un lado”. También acabaría llevándose el torneo para cerrar 2023 como el número uno del mundo por octavo año.