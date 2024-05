Sabalenka vacila a su entrenador y se queda con toda Roma en la entrega de trofeos de la final que perdió con Swiatek

Iga Swiatek es la reina indiscutible del circuito femenino en general, y su dominio lo acentúa todavía más en este tramo de tierra batida. La final de Madrid entre la número uno y la dos, Aryna Sabalenka, se repitió en Roma. La ganadora fue la misma, pero el desenlace diferente. Swiatek ganó en la capital de España un partido espectacular, de esos que se suele decir que hacen afición: 7-5, 4-6 y 7-6 (9/7). En el Foro Itálico venció con más claridad, después de un primer set en el que fue muy superior y un segundo más igualado en el que supo jugar mejor los puntos importantes, para remontar las siete pelotas de break en contra que tuvo. Venció por 6-2 y 6-3.

Esa segunda derrota consecutiva no hizo que Sabalenka perdiera el buen humor y en el discurso de entrega de trofeos, se quedó con su entrenador y con toda Roma. “Por supuesto, por último, pero no menos importante, quiero agradecer a mi equipo...”, dijo, en lo que parecían las típicas palabras protocolarias. En la grada, su técnico, Anton Dubrov; y su preparador físico, Jason Stacy, le hacían la señal del corazón con la mano, hasta que escucharon lo que dijo después la tenista. “Gracias por ayudarme a perder otra final. Es todo culpa vuestra”, continuó, y se partió de risa: ella, su equipo de trabajo y toda la grada de la pista central. Dubrov y Stacy contribuyeron a la comedia y se dieron la mano. “Es broma. Hace tres rondas no sabíamos si íbamos a seguir, hemos llegado a la final y espero recuperarme bien para estar en Roland Garros al cien por cien”, continuó, en referencia a unas molestias que ha tenido.

También tuvo buenas palabras para Swiatek, por supuesto: “Enhorabuena por dos grandes semanas, Iga, has jugado un gran tenis. Ojalá llegar a la final en Roland Garros y encontrarte allí”, deseó, y encontró la respuesta en su rival: “Aryna, otra final y otra gran batalla. Después de Madrid no era fácil, gracias por hacerme mejor jugadora”, dijo la mejor tenista del planeta, que asumió su papel en el próximo Roland Garros, aunque con matices: “Bueno, soy la número uno así que soy la favorito en todas partes si nos fijamos en los rankings. Pero los rankings no juegan, así que... Lo haré todo paso a paso y ya veremos”.

En París ganó en 2020, 2022 y 2023. También en 2022 fue campeona del US Open. Sabalenka, por su parte, es campeona de los dos últimos Open de Australia y fue finalista del US Open 2022. En Roland Garros su mejor resultado son las semifinales de 2023.