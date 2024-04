Sara Sorribes cae 6-1 y 6-0 con Swiatek, la número uno: "Era un milagro que ganara un punto"

Sara Sorribes se despide del cuadro individual de Madrid con una derrota dura, pero después de haber hecho una semana ilusionante. “Como me ha dicho Silvia [Soler, su entrenadora] durante el partido, es un torneo que hubiéramos firmado”, explicó. Llegaba a la capital de España con sólo dos victorias este curso en cuadros finales, con algún problema de lesiones... Y en la Caja Mágica superó tres rondas, contra Pera y, especialmente importantes, contra Svitolina y una exnúmero uno como Azarenka. Eso le dio derecho a jugar los octavos de final en la pista Manolo Santana contra la número uno del mundo, Iga Swiatek, contra la que sufrió una derrota dolorosa: 6-1 y 6-0. “Todavía no ha pasado suficiente tiempo para que pueda ver el buen torneo que he hecho. Estoy dolida por la derrota, por la manera, por no haber podido competir como me hubiese gustado”, aseguraba apenas una hora después de perder.

Sara empezó el encuentro de manera prometedora, con un break, pero a partir de ahí no sumó más juegos. “Para empezar que ella es muy buen, genera un estrés, un agobio complicado de llevar. Creo que me ha faltado un poco de chispa, normal y lógica con los partidos que llevo, se ha juntado todo, pero sobre todo que ella es muy buena”, opinaba después. Cada vez que se ponía al servicio era un problema. No tuvo mal porcentaje de primeros (76 por ciento dentro), pero poco importaba, porque la polaca sacaba el martillo y lograba un resto ganador tras otro. En total, la española sumó siete de 29 puntos con el primer saque y 3 de 9 con el segundo. Cuando la bola se ponía en juego, trató de jugar muy táctico, con bolas altas para que Swiatek se liara, pero la número uno también encontraba soluciones. “No ganas puntos, te hace winners de resto de primer saque y no te da tiempo casi a caer... Vas mirando cosas: me tiro un poco mejor la pelota, intento esto, vas punto a punto”, explicó la gestión de esa situación del partido, antes de volver a centrarse en lo bueno. “He vuelto a jugar en la central, el público me ha vuelto a apoyar, cada vez que ganaba un punto, que era un milagro casi, el público me apoyaba muchísimo. He conseguido competir muchas horas, pasar tiempo en pista contra buenas jugadoras y he tenido la oportunidad de volver a jugar contra ellas”.

El dobles con Bucsa

Todavía no ha terminado su participación en la Caja Mágica, pues en dobles está clasificada para cuartos de final, junto con Cristina Bucsa. Una pareja de presente y también de futuro, con vistas a los Juegos Olímpicos de París. Ese partido no es hoy, por lo que Sara se quedará a ver a Nadal: “No creo que vaya a ser su último partido aquí. El otro día pensaba que iba a ganar y hoy también”.