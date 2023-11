Sinner cumple su amenaza: se retira de París tras ganar su partido a las 2:37 de la madrugada y tener que jugar 14 horas después

Jannik Sinner terminó su partido de segunda ronda del Masters 1.000 de París-Bercy el jueves a las 2:37 de la madrugada. Ganó a Mackenzie McDonald por 6-7 (6/8), 7-5 y 6-1 en dos horas y 16 minutos. Había seis encuentros programados para la pista central, desde las 11:00 de la mañana, y el duelo del italiano y el estadounidense estaba previsto para las 20:30, pero la jornada fue acumulando retraso y comenzó superada la media noche.

Sinner reconoció tras su triunfo que muy posiblemente no jugaría los octavos de final contra Álex de Miñaur. Salieron los horarios y el duelo contra el australiano de origen español estaba programado para el mismo jueves a las 17:00, es decir, ni quince horas después de haber terminado el compromiso anterior. No es sólo la hora a la que terminó, es que después de eso llega el fisio, atender a la prensa, volver al hotel, cenar algo... Lo que retrasa tres o cuatro horas el momento de irse a la cama. Las críticas de algunos compañeros por los horarios se sucedieron. “Bravo”, escribe Casper Ruud, y después de unas palmadas irónicas, añade: “Manera de ayudar a uno de los mejores jugadores del mundo a recuperarse y estar lo más preparado posible cuando terminó su partido anterior a las 2:37 am de esta mañana. 14,5 horas para recuperarse... qué broma”, dice el finalista de Roland Garros y del US Open 2022, tras conocer el orden de juego.

“Es una locura que al torneo no le importe y la ATP simplemente sigue lo que el torneo quiere! Siempre la misma historia…”, responde Stan Wawrinka, ganador de tres Grand Slams, al mensaje de Ruud.

Finalmente, Sinner cumplió su amenaza y se dio de baja del torneo al ver el horario. No quiere poner en peligro su físico y no jugará los octavos de final, para estar lo mejor preparado para las Finales ATP (12-19 de noviembre), para las que ya tiene plaza asegurada. Un plantón más que justificado que deja al torneo de la capital del Francia sin una de sus grandes atracciones, ya que el italiano es uno de los jugadores del momento, reciente campeón de Viena y Pekín, superando en ambas finales a Daniil Medvedev, y en la cita china además derrotó a Alcaraz en semifinales.

Sin el dos, el tres y el cuatro del mundo

París-Bercy ya no tiene al número dos del mundo, Alcaraz, eliminado por Sefiullin sin excusas; al tres, Medvedev, que perdió con Dimitrov y se marchó liándola contra el público galo; ni al cuatro, Sinner, por del despropósito del calendario. Sigue el uno, Djokovic, que esta noche (19:30) juega los octavos contra el neerlandés Griekspoor. Quienes ya se han clasificado para cuartos fueron han sido Dimitrov, que pasó por encima de Bublik (6-2 y 6-2); Rublev, que hizo algo parecido con Van de Zandschulp (6-3 y 6-3) y Khachanov, que eliminó al verdugo de Alcaraz, Safiullin (4-6, 6-4, 6-2).