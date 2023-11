El plan que Djokovic propone a Rafa Nadal después de su retirada

Los enfrentamientos entre Novak Djokovic y Rafael Nadal son un clásico de la historia del tenis. Ambos se han visto las caras sobre la pista en 59 ocasiones, con un balance favorable al serbio de 30 victorias a 29. Djokovic habló de Nadal en una entrevista para el programa 'C a Vous' de France 5. "Nadal es un jugador especial en mi carrera. No somos amigos, pero nos tenemos mucho respeto. Espero que después de nuestras carreras podamos tomar una copa en la playa y hablar de la vida", afirmó. Unas declaraciones que evidencian que la relación entre ambos es muy cordial, aunque no llega a ser de amigos como sí es el caso de Nadal y Federer.

Más Noticias Las palabras de Federer a Nadal que emocionan al mundo del tenis

Goran Ivanisevic, entrenador de Novak Djokovic desde 2019, tambén habló sobre el español. "Estoy convencido de que Nadal va a estar bien, no volvería si no se sintiera preparado, y estoy seguro de que en Roland Garros va a ser peligroso. Será más peligroso porque en ningún lugar nadie ha sido tan dominante como él en Roland Garros, y es posible que en el año de los Juegos Olímpicos aspire a la doble corona en París", dijo.

"La vuelta es la mejor noticia para el tenis mundial en este momento. Si vuelve. Todo está bien, pero todavía tenemos que esperar a que Nadal lo diga. Solo así podremos estar seguros de una remontada y, al menos un año más, de la continuación de la gran rivalidad (con Djokovic)”, desveló.

"Puedo entrenar un poco más y eso es ya un avance. Tengo menos dolor, pero sigo con molestias. Si no tuviera dolor podría dar una fecha. Pero hago cosas que antes no podía hacer, entreno un poquito más", añadió el tenista manacorí. Nadal se mostró cauto pero optimista: "Voy por el camino adecuado. Aunque es una lesión que no he tenido antes. Pero tengo ilusión, que es lo más importante. Es una lesión que es nueva para mí y es un terreno desconocido. Intenté volver en la temporada de tierra y no pudo ser, por eso no sé y no puedo decir cuándo voy a regresar", dijo Nadal hace unas semanas.