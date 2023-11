Medvedev la lía en París: destroza una raqueta, peineta a la grada, abucheos...

La derrota de Carlos Alcaraz en la segunda ronda del Masters 1.000 de París se ha quedado prácticamente en nada en comparación con el show que protagonizó Daniil Medvedev en su partido ante Dimitrov. Ganó el búlgaro por 6-3, 6-7 (7/4) y 7-6 (7/2), pero más allá del resultado la actuación del ruso en la capital francesa volvió a estar plagada de incidentes, algo que ya le había sucedido en Roland Garros.

Medvedev se quejó del ruido de los espectadores, hizo gestos provocativos y se negó a servir hasta que no se hiciera el silencio, lo que le valió una advertencia del árbitro por pérdida de tiempo. Además, rompió una raqueta y llegó a jugar un punto con la raqueta destrozada que, por supuesto, perdió. Terminó claudicando en la séptima bola de partido.

Después de la derrota, el cabeza de serie número tres del torneo trató de explicarse. Empezó por el gesto que realizó al abandonar la pista y que muchos interpretaron como una peineta: "Sólo me estaba mirando las uñas. ¿Por qué haría ese gesto al maravilloso público de Bercy?". Medvedev antes se había enfrentado a la grada y se ganó una advertencia del árbitro.

Su entrenador, Gilles Cervera, es francés, pero eso no impide que en el último Masters 1.000 del año y en Roland Garros ya haya tenido varios problemas con la grada. "No tiene nada que ver con Francia, creo que tiene que ver con este torneo, con mi comportamiento y con el del público. Tengo muchos amigos franceses y no parece que les guste este torneo. Eso será por algo", comentó Medvedev.

El ruso, ganador en 2020 y finalista al año siguiente, coincidiendo con los años de la pandemia sin aficionados en las gradas lanzó otra mensaje: "Juego mejor sin público. Les puedo decir que no a todo el mundo le gusta jugar aquí. A algunos les gusta, pero yo, la única vez que he ganado, fue sin público. Hay otros torneos a los que prefiero ir antes que a este. Sin público aquí hice un tenis monstruoso. Espero que eso cambie", afirmó el ruso.