Pablo Carreño: "El problema de esta lesión es que no hay ningún plazo: puede ser que tarde un año, dos meses... O que no vuelva a estar bien”

Pablo Carreño (Gijón, 32 años) lleva prácticamente un año peleando con unas molestias en el codo, una tendinitis que no le deja jugar al tenis. Apenas tres meses después del mayor éxito de su carrera, la victoria en el Masters 1.000 de Canadá, en Montreal, en agosto de 2022, empezó el calvario que sigue hoy (aunque siguió compitiendo hasta febrero). Parecía haber terminado este octubre: volvió a jugar en el Challenger de Alicante, que se disputa en la Ferrero Tennis Academy, en Villena, donde entrena él (y también Carlos Alcaraz) y después, la semana pasada, fue a Málaga... Y volvieron los dolores y una nueva visita al médico. La pesadilla reaparecía y parece que el tenis se ha acabado ya para él en 2023.

¿Qué le dijo el médico?

Me hice una resonancia y después del partido de Málaga tengo un pequeño edema en la zona del tendón y, bueno, pues nada, tengo que curar eso. Seguramente la semana que viene vaya con el doctor Ángel Ruiz Cotorro a ver a otro médico y a ver qué opina él, a un especialista en estas lesiones.

¿Cuándo empezaron esos problemas en el codo?

Empezaron en noviembre, en la Copa Davis del año pasado.

Pero comenzó jugando 2023...

Después de la Davis empecé con un tratamiento. Pude jugar en Australia, lo que pasa es que justo antes del Open de Australia tuve una periostitis en el húmero. No era la misma lesión, pero...

Está relacionada...

Todo es en el brazo, algo de relación puede tener, pero no lo sé. El tema es que tuve que parar después del Open de Australia para recuperarme de esa lesión y al volver, que lo hice en Rotterdam en febrero, el codo me empezó a molestar de nuevo, y comenzamos a hacer el tratamiento otra vez y al empezar para ir a jugar a Indian Wells tuve una rotura muscular del flexor del carpo [un músculo del antebrazo] bastante grande, lo que me hizo volver a parar. Y cuando empecé a jugar me molestaba también el codo. O sea, la lesión esta del codo siempre ha estado ahí molestando. En junio decidimos hacer el tratamiento con células madre, con lo que estuve cinco o seis semanas sin coger raqueta, fui poco a poco hasta ahora que jugué en Alicante, en Villena, y en Málaga. Parecía que estaba bien, después de acabar en Villena la sensación no era mala, pero tras jugar un partido exigente en primera ronda en Málaga y ganar, el segundo partido ya me empezó a molestar otra vez. Y ahora estamos viendo qué hacemos.

¿Cómo es ese tratamiento con células madre?

Sacan las células madre de la columna y las cultivan y te las vuelven a meter. Noté mejoría, sobre todo a nivel de imagen en las ecografías, los doctores decían que se veían bastante mejor y que había mejorado mucho. Mi sensación también era mejor, pero ahora que he vuelto a forzar me vuelve a molestar y parece que ha empeorado un poquito también.

"No puedo apretar fuerte la raqueta, sobre todo me molesta en el saque y en la derecha"

¿Cómo es el dolor? ¿Qué le impide hacer?

Es un dolor en la zona interna del codo, en la epitróclea, y me impide apretar fuerte la raqueta, golpear fuerte. Sobre todo me molesta en el saque y la derecha.

Este año no va a jugar más...

Ahora mismo estoy entrenando sin raqueta, pero todavía no sé cuáles son los siguientes pasos. Pinta mal que vuelva a jugar este año, pero no lo sé.

Hace poco más de un año ganaba su primer Masters 1.000 y pronto llegó este problema. Todo va muy rápido. ¿Qué reflexión saca de esto?

A ver, el año pasado fue muy bueno, el título en Canadá en agosto es el mayor de mi carrera, uno de mis mejores momentos. Y en tres meses ya tuve la lesión esta. Cuando empezó no esperaba para nada que pudiera ser tan larga la recuperación, incluso todavía no estoy recuperado. Al final, así es el tenis, pasan los meses, no te das ni cuenta, ya hace un año prácticamente desde que empezó la lesión y todavía no he conseguido volver a jugar normal, así que me tengo que quedar con que el año pasado fue muy bueno, y ahora pensar en intentar recuperarme y a ver si consigo volver a las pistas a ese nivel.

También tuvo de joven una lesión importante en la espalda. ¿Le ayuda a pasar esta o es diferente porque es otro momento de su vida?

Es totalmente diferente, porque aparte de ser otro momento de mi vida, la lesión es distinta. De aquella recuerdo que también lo pasas mal, estuve más de seis meses fuera de las pistas en un momento en el que empezaba mi carrera y estaba mejorando el ranking muy rápido, y de repente tuve ese parón que me hizo otra vez empezar de cero. En este caso no voy a volver a empezar de cero porque ya tengo mucho bagaje y quieras que no, aunque pierda el ranking [empezó 2023 el 15 del mundo y ahora es el 216], la experiencia la tengo, pero es verdad que la lesión es diferente. Con la otra, en el momento en el que me operaron dejé de notar el dolor, tenía alguna molestia residual, pero pude entrenar a tope y mentalmente eso te ayuda. Con esta el problema es que mentalmente parece que voy mejor, pero de repente vuelvo a estar mal, tengo que volver a parar, a empezar, lo vuelvo a hacer, cuando parece que estoy bien otra vez vuelvo a estar mal... Este es el problema, que mentalmente no acabo de olvidar la lesión, y el tener el dolor ahí continuamente, no sólo cuando estoy en pista, también cuando estoy haciendo vida normal, pues se hace muy duro.

Es complicado el proceso mental...

Al final si te dicen: “Vas a estar un año parado, pero vas a empezar a jugar al año”. Pues es muy duro porque estar un año parado lo es, pero más o menos tienes un objetivo, sabes que vas a empezar ahí, no sientes el dolor... El problema de esta lesión es que no hay ningún plazo, puede ser que tarde un año más, que tarde dos meses... No lo sé, o que no vuelva a estar bien, también está ahí esa posibilidad.

La lesión de la espalda sí le ha hecho tener cuidado con esa zona durante toda su carrera...

A ver, es un hándicap, por así decirlo, en algunos momentos me ha limitado un poco, por ejemplo el hecho de poder jugar muchos partidos seguidos se me resiente un poco la espalda, alguna lumbalgia, cosas que es más fácil que me pasen a mí que a otra persona que no está operada, pero al final con trabajo, la zona lumbar, el tema del core... Lo he ido llevando muy bien y he podido hacer una carrera creo que bastante sana.

¿Cómo funciona el ranking protegido [para los lesionados de larga duración]?

Tengo ranking protegido 18. Lo puedo utilizar durante nueve meses y en nueve torneos.

¿Le motivan los Juegos de París?

A mí me haría muchísima ilusión poder estar y poder competirlos al cien por cien. Sólo he podido competir en unos Juegos, que fueron los de Tokio, en los que me fue estupendamente con el bronce [se lo ganó a Djokovic], pero al final fueron unos Juegos diferentes porque no hubo público por el tema del covid. Me gustaría poder vivir unos Juegos con todo el mundo disfrutando en la grada, mi familia; encima que son en París, bastante cerca, para que pueda haber gente conocida.

Más allá de la lesión, ¿es fácil para un tenista jugar sin dolor?

El deporte es sano, pero el de alta competición no lo es tanto. Estamos exigiendo al cuerpo el máximo cada día y lo normal es que tengamos alguna molestia, pero es importante saber diferenciar entre molestia y lesión, porque con una lesión es importante no seguir jugando y con una molestia sí se puede. Son muchos partidos, muchas semanas las que competimos, y todos los jugadores en algún momento notan alguna molestia que se puede llevar.

¿Cuánto tiempo ha estado sin tocar la raqueta?

Tampoco he estado tanto tiempo sin jugar. Las cinco o seis semanas de las células madre las pasé sin tocar raqueta, pero antes sí lo había hecho, más de dos o tres semanas no había estado. Es verdad que a veces juego poco, 40 o 45 minutos y a muy baja intensidad, porque como tengo que parar y volver a empezar no puedo hacerlo otra vez a tope, pero estar sin tocar raqueta en este año que llevo así a lo mejor he estado dos o tres meses.

Es mucho más que cuando acaba la temporada...

En noviembre terminamos y en enero ya estamos empezando. Puedes hacerte el calendario, pero hay torneos muy importantes en noviembre y también en enero, y ese mes y medio lo tienes que aprovechar para entrenar. A lo mejor sin raqueta son diez días o dos semanas de descanso, no más.

¿Le apetecía ver tenis este año?

Sí ha habido algún momento en el que no tenía ganas, sobre todo al principio. Pero a mí me gusta el tenis y al final hay jugadores a los que me gusta más ver y hay jugadores muy importantes que me apetecía ver, como la final de Wimbledon.

Conoce a Carlos desde hace muchos años, a usted no le sorprende del todo lo que está logrando...

He entrenado con él desde que era muy joven; bueno... sigue siendo muy joven; desde antes de que empezara en el circuito profesional. Se veía que tenía mucho potencial y está claro que lo ha demostrado muy rápido, pero no me sorprende que sea capaz de mantener el nivel que está teniendo.

"La calidad de las pelotas ha disminuido y eso repercute en las lesiones que está habiendo en el brazo"

Hay un debate durante el año por las pelotas. ¿Cree que tienen algo que ver en su lesión?

Yo creo que el tema de las pelotas es controversia, habrá gente que piense una cosa y otros otra, pero hay muchos jugadores en el circuito que creen que la calidad de las pelotas ha empeorado, quizá desde la pandemia o desde hace unos años. Ya no sólo es cambiar de marca y que cada marca tiene unas condiciones, porque también al cambiar de ciudad las condiciones cambian, pero yo creo que la calidad en sí de la pelota ha disminuido y eso repercute en las lesiones que está habiendo de brazo, ya sea hombro, muñeca, codo, porque hoy en día hay más lesiones de ese tipo.

¿Puede contar algún ejemplo práctico?

Este año cuando estaba entrenando para Roland Garros, dos semanas antes de Roland Garros estaba ya jugando sets, partidos en la academia, y decidimos cambiar a la pelota de Roland Garros y a los 20 minutos de empezar con esa pelota tuve que dejar de jugar porque se me había inflamado todo el codo. Está claro que esa pelota es diferente, mucho más pesada, y el codo no lo asimiló bien.

Lleva una larga carrera ya. ¿Ha cambiado mucho el juego en general?

Lo que noto es que se han ralentizado las superficies. No sé si son sólo las superficies o la pelota, se está haciendo que sea un poco más lento, que haya más peloteo. No sé si es bueno o malo, simplemente es. En la época de los 2000, de Corretja, Costa, etc. había mucha más gente especializada en una superficie porque había... Las pistas "indoor", por ejemplo, eran muy rápidas y era muy complicado jugar. Hoy en día las "indoor" son casi más lentas que las "outdoor". Luego, los golpes, la fuerza de los jugadores, con los avances que ha habido de estudios de medicina y preparación física, igual sí que ahora la gente le pega más fuerte, pero al final si la pelota pesa más y la ralentizan, tampoco se nota.