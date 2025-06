La tierra sí es para Sabalenka, que busca su primer Roland Garros ante Coco Gauff

Lleva tanto tiempo dando que hablar Coco Gauff, que parece ya toda una veterana del circuito. Quizá lo sea por las batallas vividas, pero no por edad, pues cumplió 21 años hace tres meses. Lo que pasa es que debutó en el circuito profesional con 15. Tiene toda la carrera por delante, aunque por detrás no es poco lo que ha conseguido ya. En 2023 ganó su primer Grand Slam, el US Open. En 2022 disputó la primera final en este tipo de torneos, y fue superada con claridad por Iga Swiatek (6-1 y 6-3). Incluso acabó llorando. Una dura imagen que, por otro lado, la hizo madurar y llegar a la reflexión que ha dejado en la previa de la que será su segunda final en la Philippe Chatrier: «Todo el mundo se enfrenta a cosas mucho más importantes en la vida que perder una final». Ve el partido como una oportunidad, le hace sentirse una privilegiada, dejando a un lado la presión que la ha acompañado toda la vida, por ser un prodigio tan precoz.

Lo que ha acompañado a Sabalenka desde hace tiempo es la etiqueta de que su estilo de juego no casaba con la tierra. La bielorrusa se lo creyó por un tiempo, pero ha terminado negando la mayor. La potencia y la superficie más lenta de las tres sobre las que se juega al tenis (antes eran cuatro, pero desapareció la moqueta) no están reñidas. «Tienes más tiempo para pensar, y eso es positivo y a la vez negativo porque puedes llegar a confundirte, pero es un proceso de aprendizaje y me gusta jugar en esta superficie. Es importante tener un equipo que te explique cómo es el juego», ha reconocido. La evolución de su juego ha ido de la mano con su gusto por la tierra. Antes era pura fuerza, pero sin control. Se le disparaban los ganadores al mismo tiempo que los errores no forzados. Ahora es una jugadora más equilibrada, y dominado eso, es la dueña del circuito. Ya superó en semifinales a la reina de Roland Garros, Swiatek, y ahora le queda el remate contra Coco Gauff para abrazar definitivamente la tierra batida. Sería su primer "Grande" fuera de la pista dura, pues hasta ahora figuran en su palmarés dos Open de Australia (2023 y 2024) y un US Open (2024).

Es la final soñada, la número uno contra la número dos. En los precedentes hay empate: 5-5.