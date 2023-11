Las tentadoras ofertas que Isco rechazó para fichar por el Betis

Pedro Bravo, representantes de futbolistas y tertuliano en "El Chiringuito", fue el encargado de gestionar la operación de Isco con el Betis. Los resultados dan la razón al ex futbolista del Real Madrid y evidencian que está a un gran nivel, tal y como él mismo reconoció. "Se me ocurrió que Isco podría encajar en dos equipos. Uno era el Betis y otro la Real Sociedad. Él ya quería el Betis. Llamé a Ramón Planes y en cuanto se lo dije me reconoció que sí. Isco no miró el dinero porque tenía ofertas fuertes desde Italia y también de Arabia", afirmó.

Más Noticias Los centrales a los que el Betis podrá fichar tras la lesión de Bartra

El representante de jugadores fue más allá y también contó algunos detalles del contrato. "Cada cinco goles o asistencias, Isco gana un prima bastante elevada. De momento, ya lleva una. Se siente muy bien y le trataron espectacular desde el primer momento en el que llegamos. Es un ejemplo para todos los niños y fue recibido como lo que es... Un gran futbolista y persona", dijo Pedro.

Por último, el tertuliano también reivindicó la importancia que tuvo Manuel Pellegrini en esta operación. "Pellegrini ya le conocía y fue muy importante para Isco previamente. En cuanto el técnico dijo que okey que eso fue unas tres horas después de mi llamada, ya empezamos a gestionar el papeleo", zanjó.

Isco demostró que sí se puede rechazar a Arabia. Y es que, el montante económico que le daban era tres veces mayor a su último contrato en el Sevilla. Pero el malagueño confió en tener la oportunidad de volver a brillar en LaLiga.