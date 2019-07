Que Mané es un futbolista que gusta a Zidane es indudable. Por eso los rumores de su llegada esta temporada alrs Real Madrid no dejan de salir. El último es culpa del presidente de la Federación senegalesa de fútbol: Saee Seck que aseguró que el futbolista del Liverpool tenía una oferta del Real Madrid y que no podía rechazarla: “Para mí es el mejor club del mundo aunque sea seguidor de Barcelona y creo que Mané debería estar pensando esa oferta seriamente. La carrera de un futbolista es muy corta y a veces no hay muchas oportunidades, pero si está ahí, ¿por qué no? AZidane le gusta. Es uno de los diez mejores del mundo y creo que le irá bien un desafío en otro país”, aseguró el presidente.

Se ha hablado incluso de que el Liverpool de Klopp podría estar interesado en un trueque entre Mané y Asensio, un futbolista que siempre ha gustado al entrenador alemán. Ahora mismo Asensio, como Isco, forman parte de los planes de Zidane en el conjunto blanco, pero una oferta por alguno de los dos (una oferta interesante) haría que todo el mundo se pensase mucho el futuro.

El Liverpool ganó la Copa de Europa la pasada temporada y en ésta su gran objetivo es ganar la Premier, por la que luchó hasta el final del curso pasado contra el Manchester City. Es un equipo que busca reforzarse para ser aún más consistente en el día y seguir siendo el mejor en Europa. Asensio es un futbolista que le vendría bien, aunque no está claro que lo cambiaría por Mané.

El Real Madrid está pensando en Pogba, el objetivo número uno, con el que se quiere cerrar los fichajes que había pedido Zidane. Pero están atentos a los movimientos del mercado, a ver qué sucede. Saben que Neymar y el Barcelona están cerca, aunque el PSG podría esperar al Madrid y Mané no entra en la planificación por ahora.